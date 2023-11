Nuova maxi naked per Moto Morini? A EICMA 2023 torna la Milano

Che Moto Morini sia “on fire” è ormai chiaro: sta arrivando un bell'aggiornamento per X-Cape 650, Seiemmezzo SCR e STR (il nuovo navigatore), ma soprattutto la Casa di Trivolzio ha annunciato l'attesissima X-Cape 1200 e altri tre nuovi modelli (ecco il nostro articolo) a EICMA 2023. Moto Morini punta a essere una delle star del salone e, dei tre modelli ignoti, oggi, ne restano solo due: diamo il benvenuto alla nuova Milano.

NAKED CATTIVA? Con un post sulla pagina ufficiale Instagram (qui sopra), la casa di Trivolzio annuncia l’imminente arrivo della Milano a EICMA 2023 lasciandoci col solo dubbio sugli ultimi due modelli. In realtà la curiosità sulla Milano è ancora altissima dal momento che, oltre alla silhouette stilizzata, non abbiamo altre informazioni. Possiamo però muovere delle ipotesi: sapendo che Moto Morini ha già in gamma due naked con motore 650 (le Seiemmezzo SCR e STR) e che storicamente Milano è un modello di grossa cilindrata, ci aspettiamo che condivida il motore con la nuova X-Cape 1200. Ciò significherebbe adottare il V2 di 1.187 cc che equipaggiava la Granpasso e, appunto, la “vecchia” Milano con ingenti modifiche per affrontare la concorrenza ad armi pari.

VEDI ANCHE

Moto Morini Milano 2023 motore?

STILE RETRO E POTENZA DA MAXI Le linee stilizzate del post ci fanno immaginare che le forme possano richiamare molto quelle retrò del vecchio, affascinante, modello e chissà che Moto Morini non voglia giocare con le colorazioni come in passato: nera e blu o nera e rossa, come i colori delle magliette delle due squadre di calcio della città. Se dovesse davvero montare il motore 1200 sarebbe lecito aspettarsi una potenza intorno ai 140 CV che la porrebbe in un territorio a metà tra le naked medie e le moderne maxi. Una delle rivali designate potrebbe essere la Honda CB 1000 R, sia per potenza che per stile vintage. Questa riflessione, però, lascia il tempo che trova dato che non abbiamo nessuna conferma: non ci resta che attendere impazientemente l’inizio di EICMA della prossima settimana.

Pubblicato da Alessandro Moro, 02/11/2023