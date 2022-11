MITT 530 TT Adventure: l'alternativa alla TRK 502 assomiglia alla Multistrada

Nel segmento delle crossover stradali entry level arriva una nuova proposta. La MITT 530 TT Adventure è la moto della Casa spagnola – con componenti di produttori cinesi – pronta a giocare la partita al pari di agguerrite concorrenti come Honda CB500X e Benelli TRK 502 X. Con loro condivide numeri a livello di motore, ma ha una dotazione ancor più ricca, mentre il look parla... bolognese: davanti ricorda la Ducati Multistrada!

MITT 530 TT Adventure

ENTRY O TOP? È una entry level, ma la dotazione è da top di gamma. Il motore bicilindrico parallelo da 476 cc per 47,5 CV a 8.500 giri/min e 45 Nm di coppia a 7.000 giri/min ha tutta l’aria di avere qualcosa in comune con quelli della gamma 500 di Honda. La dotazione, invece, sorprende: sulla 530 TT Adventure troviamo luci full LED, controllo di trazione, mappe motore, TFT a colori, parabrezza e sospensioni regolabili in precarico e compressione. Il telaio è in acciaio, mentre le ruote, con cerchi a raggi da 17”, montano pneumatici semi-tassellati 120/70 e 160/60. Il peso a secco è di 196 kg, il serbatoio da 18 litri.

VEDI ANCHE

MITT 530 TT Adventure: il ponte di comando della crossover

PREZZO Di serie non mancano nemmeno protezioni tubolari e paramotore, per non parlare del fatto che viene fornita completa di valigie e bauletto in alluminio. Insomma, dotazione da top di gamma per la crossover spagnola che, nei paesi iberici, è proposta a circa 7.100 euro. Una cifra che la renderebbe appetibilissima anche nella nostra Penisola: chissà se supererà i Pirenei...