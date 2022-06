Ducati Scrambler... ah no, ecco la Jialing CoCo Pony 150F

Le grandi case motociclistiche sono spesso... fonte d'ispirazione per i marchi cinesi, che sfruttano il design dei modelli di maggior successo. Abbiamo visto la sosia della Yamaha R6, imitazioni di Kawasaki Z900/1000 e anche gemelle diverse di Honda Africa Twin e perfino Ducati Panigale. Anche questa volta è stata una Ducati a cadere nel mirino dei cinesi, una Scrambler: si tratta della Jialing CoCo Pony 150F.

SCRAMBLER RIMPICCIOLITA La CoCo Pony 150F apparsa su RideApart – lo dice anche il nome – è piccola, quasi una minimoto. Il motore da 150 cc e i cerchi da 14'' non le permettono di competere neanche lontanamente con la Ducati Scrambler in ''carne e ossa'', ma lo stile è assolutamente quello della Land of Joy: serbatoio giallo e argento come quello della Icon, doppio silenziatore basso come quello della Full Throttle... questa moto cinese scimmiotta come può la moto di Borgo Panigale.

VEDI ANCHE

Ducati Scrambler? No, è la Jialing CoCo Pony 150F

IMITAZIONE MALRIUSCITA Come spesso accade in questi casi, però, quando si tratta di riprodurre motori, telai, ciclistica in generale... i cinesi cadono in basso. Ecco allora che il piccolo monocilindrico è accompagnato a una forcella a steli rovesciati su quale è montato un disco anteriore di piccole dimensioni con pinza assiale a 2 pistoncini, mentre al posteriore troviamo un forcellone a banana e un monoammortizzatore regolabile nel precarico... che non ispirano particolare fiducia. Già tanto che ci sia l'ABS a 2 canali!

Pubblicato da Michele Perrino, 30/06/2022