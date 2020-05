OTTIMA ANNATA Il 2020 è un anno importante per KTM. L'arrivo dell'Euro5 ha permesso di rinnovare diversi modelli della propria gamma, dalla 1290 Super Duke R fino alla 890 Duke R presentata in streaming lo scorso mese. Le novità non si esauriscono qui: in cantiere pare ci sia una nuova Super Duke GT e la nuova gamma di motori 490. Se il primo modello è atteso per fine anno, i ''piccoli'' motori monocilindrici Euro5 saranno attesi per l'anno venturo, questo perchè il motore 390 è stato appena introdotto nella gamma Adventure.

TUTTO TACE La certezza dell'arrivo dei motori 490 è stata data dalla Pierer Mobility Group, più precisamente dalle tabelle diffuse agli investitori dove si vede la presenza di questo ''magico numero''. Mentre Husqvarna è stata pizzicata al lavoro sulle 901, delle 401 non si è ancora visto nulla. Ma questo ''silenzio'' è stato improssivamente rotto quando su YouTube è comparso un video di un presunto prototipo della KTM 490 Duke. Guardando il video - che trovate qui sotto - sembra un video apparentemente ''normale'' per i canoni di Mattighofen: impennate, derapate, pieghe. Ma qualcosa, non quadra...

QUALCOSA NON TORNA Innanzitutto il creatore del video è un canale indiano (presumibilmente amatoriale) e non quello canale ufficiale KTM. Ma questo è il meno: la moto che si vede in azione è il prototipo della KTM 790 Duke presentato a Eicma 2016. Nel video poi compaiono alcuni primi piani di un'altra moto. A vedere bene, più che un prototipo/concept si tratta di una ''creazione amatoriale''. Il motore, ad esempio, sembra un motore bicilindrico di fine anni '90, l'impianto frenante è composto da pinze e dischi after-market, il fanale anteriore ha dei LED incollati (letteralmente) sul frontale che ricorda quello del concept 790 Duke. Insomma: per chi pensava che questo video fosse un vero scoop, si sbaglia di grosso. Per farla in breve: questo video è una bufala. Ma ci teniamo a fare i complimenti a chiunque si sia messo d'impegno a creare una copia di un prototipo KTM. Gerald Kiska, sei avvisato: c'è un misterioso nemico in città!