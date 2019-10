Autore:

Emanuele Colombo

LE NUOVE KTM Dalla naked KTM 490 Duke alla cruiser KTM 490 Adventure; dall'enduro KTM 490 Enduro (appunto) alla KTM 490 Supermoto, passando per la sportiva KTM 490 RC: dalla Casa austriaca sono in arrivo cinque nuovi modelli dotati di un inedito motore bicilindrico realizzato in collaborazione con l'indiana Bajaj, che andranno ad affiancare i rispettivi modelli monocilindrici da 390 cc già esistenti.

LA SCHEDA TECNICA Il nuovo motore bicilindrico parallelo avrà una cilindrata di 490 cc e da esso ci si attende una potenza tra i 55 e i 60 cavalli. Rendimento ed erogazione saranno accordato ai vari modelli intervenendo su rapportatura del cambio e mappature motore. L'architettura scelta da KTM dovrebbe essere a 4 valvole per cilindro con distribuzione a doppio albero a camme in testa, cambio a sei marce con frizione assistita.

UFFICIALE La conferma che in quel di Mattighofen erano al lavoro su un bicilindrico di 500 cc era già stata data a dicembre dello scorso anno dallo stesso Stefan Pierer, a capo del brand. Ora, secondo gli ultimi rumors, il lancio sarebbe imminente e il pensiero non può non correre al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano EICMA 2019, in scena i primi di novembre. Cadranno già i veli sulle nuove KTM 490? Wait and see!