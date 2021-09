Novità 2022

È una delle naked entry level di maggior successo e, per il 2022, si rinnova: sto parlando della Kawasaki Z650, che ha detto la sua anche nella nostra comparativa. La nuda di Akashi si evolve e guadagna nuove grafiche. Scopriamo le novità.

MOTORE Il motore raffreddato a liquido da 649 cc della Z650 eroga 68 CV a 8.000 giri/min, ma è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW, per essere guidata con patente A2. Proprio parlando di moto per neopatenti la Z650 è la moto che il 6 volte campione del mondo Superbike, Jonathan Rea, ha recentemente scelto di guidare per il suo allenamento su strada prima di fare l’esame per la patente di guida.

VEDI ANCHE

Kawasaki Z650 2022



TECNOLOGIA Dotata di serie di fari a LED e strumentazione TFT a colori, ha anche un chip Bluetooth integrato che consente al pilota di accoppiare la moto con il proprio smartphone, utilizzando l'app Rideology di Kawasaki.

Kawasaki Z650 2022: il display TFT

COLORI La Z650 sarà disponibile nel 2022 in 3 opzioni di colore: Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black, Candy Lime Green/Metallic Spark Black e Pearl Robotic White/Metallic Matte Graphenesteel Grey.