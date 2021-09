Novità 2022

Dopo aver svelato le nuove livree di Ninja 1000SX e Vulcan S in versione 2022, Kawasaki ci mostra anche l'evoluzione per il nuovo anno della longeva W800, moto della gamma Modern Classic. Scopriamo tutte le novità.

VEDI ANCHE

MOTORE Resta invariato il tradizionale bicilindrico parallelo raffreddato ad aria da 773 cc, capace di 48 CV, che sfrutta un comando della distribuzione a coppie coniche, conforme alla normativa Euro5. La W800 resta fedele al passato nelle linee, ma è dotata di iniezione elettronica, doppie valvole a farfalla e frenata ABS. Vanta inoltre una frizione assistita dotato di sistema antisaltellamento.

Kawasaki W800 2022



MODERNA La W800 si affida a un faro a LED, ai particolari motore cromati, al sedile tuck and roll (disponibile in due altezze come accessori Ergo-Fit di Kawasaki), oltre ai classici cerchi a raggi di serie: anteriore da 19 pollici e posteriore da 18 pollici. Per quest'anno la W800 debutta in una nuova livrea Candy Fire Red/Metallic Diablo Black. La Kawasaki W800 2022 è guidabile anche da chi è in possesso della patente A2.