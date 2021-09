Novità moto

Kawasaki presenta la Vulcan S in versione 2022: scopriamo come cambia la cruiser della casa di Akashi guidabile anche con patente A2

Dopo aver presentato la sport-tourer Ninja 1000SX in versione 2022, Kawasaki cambia segmento e passa alla Vulcan S. Ecco quali sono le novità della cruiser della casa di Akashi – disponibile anche in versione guidabile con patente A2 – per il nuovo anno.

I PUNTI FERMI Il cuore della Vulcan S 2022 è il motore bicilindrico parallelo raffreddato ad acqua da 649 cc per 60 CV – disponibile anche in versione a 35 kW per la patente A2 –, marchio di fabbrica Kawasaki, già utilizzato con successo su altri modelli di media cilindrata. È stato ottimizzato per avere una coppia pronta e una risposta al gas fluida e controllabile sin dai bassi e medi regimi. Anche sul fronte della ciclistica nessuna novità: il telaio tubolare è abbinato alla forcella da 41 mm e al monoammortizzatore asimettrico con leveraggio progressivo. Altro punto fermo sulla cruiser di Akashi è l'ergonomia, garantita grazie al manubrio in stile pull-back e al sistema Ergo-Fit Kawasaki, che offre diverse combinazioni per quanto riguarda la regolazione dell’altezza sella e delle pedane, oltre alla possibilità di estensione del manubrio. Ruota anteriore da 18 pollici e posteriore da 17 pollici con pneumatici 120/70 e 160/60 completano il quadro.

Kawasaki Vulcan S 2022: la nuova colorazione

COLORI Per il 2022 arriva una nuova livrea in aggiunta al Metallic Flat Spark Black, il classico nero. Al posto della versione nera e rossa del m.y. 2021, infatti, fa il suo ingresso quella con colori Kawasaki (foto qui sopra), la Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matt Graphite Gray.