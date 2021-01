TUTTI ONLINE Data l’assenza delle grandi fiere motociclistiche autunnali, le case costruttrici si sono adeguate per poter comunque presentare al pubblico le proprie novità per il 2021. La prossima sarà una settimana davvero ricchissima di presentazioni online, inizierà Harley-Davidson il 19 gennaio (bissando il 20 per la Pan America) e a ruota ci saranno anche KTM, Triumph e Kawasaki. La Casa di Akashi ha già svelato parte della sua lineup del 2021, ma a quanto pare le novità non sono finite.

NON SOLO ATV La foto di copertina lascia intendere quali potrebbero essere le novità a grandi linee. Dei cinque veicoli nascosti dai teli 3 sono ATV… e due sono moto. Le ruote a raggi e gli pneumatici tassellati non lasciano spazio all’immaginazione, saranno sicuramente moto con una spiccata indole avventurosa, come dimostrato anche dal video teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Kawasaki. Quali potrebbero essere? Saranno moto che vedremo anche in Europa? Non tutte le moto della Casa di Akashi arrivano nel Vecchio Continente, tra queste la KLX 300 che pare essere una delle due moto misteriose. Sull’altra qualcuno ha azzardato un’affascinate pronostico: KLX 650. La moto non andrebbe a sostituire la Versys 650 – ancora apprezzatissima e rinnovata Euro 5 – ma la affiancherebbe, proprio come accade in Yamaha tra Tracer 700 e Ténéré 700. Sarà vero? Non ci resta che attendere la presentazione, nel frattempo gustatevi questo antipasto video offerto da Kawasaki.