ORA SAPPIAMO TUTTO (O QUASI) Dopo 6 anni di dominio incontrastato tra i cordoli del Mondiale SBK, ma meno nelle immatricolazioni, Kawasaki ha dato una svecchiata alla sua ZX-10R, nota ad alcuni ancora con il nome di Ninja 1000. Le due supersportive, una dedicata agli amatori, l’altra, la RR nata per ottenere l’omologazione utile ad iscriversi al campionato, sono la naturale evoluzione del progetto vincente che ha permesso al campione Rea di diventare una leggenda delle derivate di serie. Ora è stato ufficializzato anche il prezzo.

BREVE RIPASSO DELLE NOVITÀ Prima di arrivare al prezzo dei due bolidi verdi (piccolo spoiler sulla colorazione) è doveroso fare un ripasso sulle novità che caratterizzeranno le ZX-10. Ovviamente quello che balza all’occhio è il look rinnovato. La carenatura anteriore, che sulle prime non ha convinto tutti, integra le appendici aerodinamiche, una soluzione che sempre più supersportive adottano per migliorare la stabilità alle alte velocità, oltre che in accelerazione e frenata. Il cupolino cresce di 40 mm e, grazie al nuovo disegno della sella (più ergonomico) crea una zona di deportanza alle spalle del pilota. Il motore non viene stravolto, sempre in grado di erogare 203 CV (213 con airbox in pressione), ma ora è omologato Euro 5 grazie a nuovi collettori e al silenziatore riprogettato. Ciclisticamente non mancano degli affinamenti, l’avancorsa diminuisce di 2 mm, il perno del forcellone si abbassa di 1 mm e la lunghezza di questo cresce di 8 mm. Invariati il peso (206 kg) e le sospensioni Showa, così come l’impianto frenante Brembo. La versione più estrema RR, prodotta in soli 500 esemplari, ha bielle e spinotti a basso attrito Pankl, cerchi Marchesini, tubi in treccia e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP.

PREZZI E COLORI E ora, dopo il doveroso ripasso, diamo in numeri. La Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 sarà disponibile nella sola colorazione Lime Green / Ebony / Pearl Blizzard White avrà un prezzo di listino di 19.890 euro. La ZX-10RR, invece, avrà come sola opzione cromatica il Lime Green, la componentistica pregiata comporta un importante impennata del prezzo di listino, fissato a 28.990 euro.