TANTO ATTESA L’avevamo vista in qualche foto spia, per poi palesarsi “ufficialmente” in pista con Jonathan Rea e Sam Lowes nei test invernali del Mondiale Superbike. Finalmente, dopo una lunga attesa, la maxi Ninja Euro5 è arrivata! Scopriamo com'è fatta la ZX-10R 2021, affiancata dalla specialistica ZX-10RR.

L’obiettivo è uno solo: fornire la moto migliore al Kawasaki Racing Team per continuare a dominare nella WorldSBK. Proprio per questo motivo Jonathan Rea, 6 volte Campione del mondo Superbike, e il suo compagno di squadra Sam Lowes hanno attivamente partecipato alla creazione della “Ninja definitiva”, ovvero “racing oriented”. Il primo aspetto sul quale è stato lavorato – e che balza subito all’occhio – è quello aerodinamico, con nuove sovrastrutture che convogliano l’aria e creano un carico aerodinamico maggiore del 17% rispetto a prima. Al contempo, la sezione posteriore è stata disegnata per ridurre l’area di bassa pressione dietro al pilota, che è più protetto grazie al cupolino di 40 mm più alto, semi manubri più aperti (come sulla Ninja di Rea), pedane più alte di 5 mm e la sella alta 835 mm da terra.

L’elettronica è stata completamente rinnovata, a partire dalla strumentazione. Esordisce lo schermo TFT Racing, con connettività Bluetooth e compatibile con l’app Rideology. Ci sono quattro mappe, di cui una completamente personalizzabile, mentre sul semimanubrio sinistro compaiono i comandi del cruise control che, in accoppiata con le manopole riscaldabili, rendono la Ninja 1000 2021 più comfortevole per l’uso in strada. Per una maggiore illuminazione, e per essere più visibili di notte, la nuova Ninja ha dei gruppi ottici full LED sviluppati da Mitsubishi.

Le novità ciclistiche partono dal telaio, con un nuovo punto di ancoraggio del forcellone (più basso di 1 mm sulla R, regolabile sulla RR) che è anche stato allungato di 8 mm, inoltre c’è un offset (ossia la distanza tra l’asse degli steli e il cannotto di sterzo) della forcella incrementato di 2 mm. Il risultato è una maggiore stabilità e trazione della moto in accelerazione. Le sospensioni Showa sono state aggiornate con una taratura più morbida davanti e più dura dietro, mentre a frenare la Ninja ci pensano le pinze monoblocco Brembo M50 con dischi semiflottanti da 330 mm. Il risultato è una moto da 206 kg in ordine di marcia, ovvero con il 90% di benzina presente nel serbatoio da 17 litri.

Il motore comune alle due moto (ZX-10R e ZX-10RR) resta un quattro cilindri in linea da 998 cc (alesaggio x corsa: 76 x 55 mm), ora Euro5, con distribuzione ad azionamento delle valvole provviste di bilanceri a dito e un nuovo condotto di aspirazione. La nuova Ninja è capace di erogare 203 CV a 13.200 giri/min (213 CV quando l’airbox è in pressione) e 114,9 Nm a 11.400 giri/min. Per enfatizzare ulteriormente le performance, le prime 3 marce sono state accorciate.

La Ninja ZX-10RR my 2021 è un’edizione limitata a 500 unità La versione RR ha invece un motore che gira 400 giri/min più in alto della “R” grazie a spinotti, bielle leggere di precisione e pistoni a basso attrito realizzate da Pankl. Il risultato è pari a 204 CV (con airbox in pressione: 214 CV) a quota 14.000 giri/min, ma la coppia scende a 111,8 Nm erogati a 11.700 giri/min. Completano il pacchetto cerchi Marchesini appositamente realizzati per la RR e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP.