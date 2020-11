NATALE IN ANTICIPO Anche se non si direbbe, manca sempre meno a Natale. Per Jonathan Rea, Campione del Mondo uscente della SBK, sembrerebbe invece essere già arrivato. Nera con la livrea Winter Test che ormai è diventata un must, sul Circuito spagnolo di Jerez de la Frontera è arrivata (sembrerebbe da Marte a guardare le linee) la nuova ZX-10RR 2021, con cui il pilota nordirlandese difenderà il titolo dagli assalti dei rivali.

RIMANE LEI Niente soluzioni azzardate – design che divide l’opinione pubblica a parte – la nuova ZX-10R sembra rimanere fedele ai suoi principi, d'altronde squadra che vince non si cambia, a maggior ragione dopo 6 campionati vinti in fila. Dire come sarà la versione stradale a livello di componentistica e motore è impossibile da queste immagini; la SBK è il campionato delle derivate di serie, ma in questo caso di derivato c’è molto poco. Non temete però, Kawasaki svelerà tutti i dettagli della versione omologata per l’utilizzo su strada lunedì 23 novembre alle ore 15:00. Nonostante tutto, qualche anticipazione è circolata, ve ne abbiamo parlato quando le nuove sportive Kawasaki erano state pizzicate in pista, durante dei test di collaudo. Cliccate qui per scoprirle.