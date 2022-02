Indian: presentata la Scout Rogue, all'orizzonte anche la Pursuit

Indian presenta la "dark" Scout Rogue, la più aggressiva in gamma, che rinuncia alle cromature per il look total black

Novità in vista per gli appassionati del brand motociclistico USA più antico… ovviamente Indian Motorcycles, non avrete mica sbagliato? Ad ampliarsi è la gamma Scout con l’arrivo della Scout Rogue ma presto potrebbe arrivare anche la vociferata Challenger Pursuit. Ma procediamo con ordine.

VEDI ANCHE

COM’È FATTA Aggressiva, muscolosa e rigorosamente “Total Black”. La base di partenza della Rogue è quella della sorella Scout Bobber. Con lei condivide il motore V-twin di 60° raffreddato a liquido, da 1.135 cc e in grado di sprigionare 95 CV a 8.000 giri/min e 97 Nm a 5.600 giri/min, il telaio pressofuso in lega di alluminio, la forcella telescopica con escursione di 120 mm e il doppio ammortizzatore posteriore. A differenziare la Rogue dalle altre Scout è la ruota anteriore da 19 pollici, al posteriore il diametro del cerchio è di 16 pollici. Per il resto le misure caratteristiche non cambiano: 1.576 mm di interasse, serbatoio da 12,5 litri per un peso dichiarato di 256 kg. A livello estetico continuano le differenze, con la Rogue che s’arricchisce di un piccolo cupolino con plexi fumé che cinge il faro tondo a LED, la sella monoposto e il manubrio in stile mini ape hanger con i retrovisori montati alle sue estremità. Le cromature tipiche della Scout rimangono solo sugli steli della forcella, il resto viene “annerito”: carter motore, scarichi, serbatoio e cupolino.

DATA D’ARRIVO E PREZZO Negli USA, al fianco della Scout Rogue è stata presentata anche la versione depotenziabile Rogue Sixty con motore più piccolo da 983 cc (o 60 pollici, da qui deriva il nome) ma a quanto pare questa versione non verrà commercializzata in Italia. Tre le colorazioni disponibili, tutte rigorosamente “dark”, Black Smoke Midnight, Stealth Gray e Sagebrush Smoke, il prezzo è di 15.990 euro escluse le spese di trasporto e immatricolazione.

LE VOCI SULLA ROGUE Non è ancora ben chiaro quando, ma nel breve periodo potrebbe arrivare un’ulteriore novità, la tanto vociferata Challenger Pursuit. Si tratterà, un po’ come accade per BMW o Harley-Davidson, della versione ultra comfort della Challenger. Comodità extra di cui ne beneficerà il passeggero, che potrà contare su un comodo appoggio offerto dal bauletto posteriore. A livello ciclistico e motoristico nessuna novità da segnalare… tranne l’aumento sostanziale di peso, ben 40 kg. Al momento non sono ancora disponibili maggiori informazioni su accessori o prezzo.