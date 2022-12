Honda, ora il sistema di comandi vocali parlerà anche con iPhone

Era solo questione di tempo e il tempo è giunto: da oggi il sistema Honda Smartphone Voice Control, originariamente disponibile per dispositivi Android, è disponibile in tutta Europa anche per dispositivi iOS, a partire da iOS14. Cosa si può fare con lui? Se non lo sapete continuate a leggere e troverete la risposta.

TUTO CON LA VOCE (O QUASI) Il sistema HSVC consente la connessione tra il proprio smartphone, e le sue funzioni più utilizzate come quelle di chiamata, messaggistica, ascolto della musica e navigazione, e la strumentazione di moto e scooter Honda attraverso l’applicazione gratuita Honda Roadsync. Le funzionalità dell’app vengono per la maggior parte gestite attraverso i comandi vocali (dunque è necessario l’utilizzo di un casco dotato di interfono Bluetooth) o attraverso l’utilizzo di un interruttore a 4 pulsanti situato sul lato sinistro del manubrio, in questo modo lo smartphone può essere lasciato al sicuro.

VEDI ANCHE

Honda Smartphone Voice Control è di serie sulla Hornet

QUALI MOTO E SCOOTER Il sistema Honda Smartphone Voice Control è un accessorio di serie sulle alcune delle novità 2023 di Honda, come la nuova CB750 Hornet (qui la prova video) e la XL750 Transalp, ma anche sul rinnovato Forza 350, ma può essere equipaggiato anche su CB1000R, X-ADV, ADV350 e Forza 750. I Paesi coperti sono: Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lichtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Svizzera.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/12/2022