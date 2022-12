Honda NR750: la moto da sogno che costa come... 5 CBR1000RR-R SP!

Per gli appassionati con qualche decade sulle spalle la Honda NR750 rappresenta una specie di unicorno. Una moto unica nel suo genere – la sola di produzione con motore V4 a pistoni ovali capace di girare a 14.000 giri/min – realizzata nel 1992 in tiratura limitata e a un prezzo stellare di 100 milioni di lire. Merce rara per i collezionisti, ma in Australia ce n'è giusto una in vendita...

LA NR IN NUMERI Della Honda 750 esistono solo 322 esemplari nel mondo e le caratteristiche tecniche esclusive la rendono un oggetto di culto tra gli estimatori. Il suo motore V4 da 747 cc eroga 125 CV e la spinge a una velocità massima di 260 km/h, prestazioni di tutto rispetto per l'epoca.

LA NR OGGI Purtroppo la NR non conobbe particolare fortuna al suo tempo, forse anche per colpa di un'altra Honda, l'allora CBR 900 RR, supersportiva più convenzionale – e abbordabile – che divenne leggenda negli anni a seguire. Un confronto tra NR e CBR – nello specifico con l'attuale 1000 RR-R SP, la punta di diamante – è ancor più impari oggi: la superbike Honda 2022, infatti, si mangia a colazione la V4 da collezione sul piano dei numeri – i CV sono 217,5 a 14.500 giri/min – e costa sensibilmente meno. Sì, per acquistare la NR750 australiana servono la bellezza di 5 CBR dei giorni nostri: poco più di 150.000 euro al cambio, contro i 27.390.

