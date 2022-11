Marc Marquez vs Dani Pedrosa: che risate la sfida sugli scooter Honda (video)

Marc Marquez e Dani Pedrosa si sfidano in pista: non a bordo delle Honda RC213V ma... sugli scooter Cub 110. Ecco il divertente video

I piloti sono piloti. Qualunque mezzo tu gli metta tra le mani è subito gara! In questo video di 4 anni fa, diventato virale su YouTube, Marc Marquez sfida l'allora pilota HRC Dani Pedrosa sugli scooter Honda Cub. Per chi non lo conoscesse si tratta dello scooter più venduto al mondo, con oltre 100 milioni di esemplari, e anche quanto a longevità – ha compiuto quest'anno 60 anni – ha molto da dire. Pronti per unn GP diverso dal solito?

RIMONTA I due piloti MotoGP vengono fatti partire dal fondo dello schieramento ma la loro rimonta è velocissima. Tempo un giro si ritrovano a battagliare per la leadership: tra chi taglia sull'erba e chi mette la freccia – Marquez – proprio come si fa per un sorpasso su strada, la gara diventa pazza! La telecronaca in giapponese, poi, vale da sola il prezzo del biglietto.

IL VINCITORE La gara, fatta decisamente a scopo goliardico, incorona campione Daniel Pedrosa. Dopo la bandiera a scacchi ognuno prova a dare un po' di spettacolo: Marquez inchioda con il posteriore, Pedrosa prova a impennare il Cub 110, ma niente. D'altra parte mancano all'appello giusto 250 CV rispetto a una MotoGP. Poco male, la velocità è un'altra cosa, ma vedere dei campioni giocare su degli scooter con livree da GP e portapacchi, non ha prezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/11/2022