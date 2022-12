Honda CRF300L 2023: ora per girare il mondo non le manca nulla

Le moto dual purpose di medio piccola cilindrata sono una nicchia di mercato, ma piacciono ai loro estimatori per la loro versatilità e la facilità con cui si può affrontare qualche bella strada tortuosa che, malauguratamente o forse no, finisce in boschi o mulattiere. Honda è da sempre presente in questo segmento, dalla fine degli anni ’70 con la XL250S, fino ai giorni nostri con la sua erede: la Honda CRF300L. La dual purpose della Casa dell’Ala è stata profondamente rinnovata nel 2021, ma qualcosina ancora le mancava. Ecco come cambia per il 2023.

BREVE RIPASSO La CRF300L è pensata per chi vuole affrontare l’enduro, anche mediamente impegnativo, con prestazioni sufficientemente brillanti senza però dover gestire l’esuberanza delle moto specialistiche, sempre più vicine ai modelli utilizzati nei vari campionati mondiali. Nel 2021 Honda ha aumentato la cilindrata del suo monocilindrico a doppio albero a camme, passando da 250 cc a 286 cc, con un incremento di 2,5 CV e 4 Nm di coppia. Ora a disposizione ci sono 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri, aumento di potenza ottenuto aumentando la corsa del pistone ed assecondato da una rapportatura corta e brillante dalla prima alla quinta marcia, mentre la 6 marcia è stata allungata per ridurre i consumi nei trasferimenti. L’altra importante novità è stata la riduzione di 4 kg, con un incremento del 13% del rapporto peso/potenza, nonostante il passaggio all’Euro5.

FACILE MA CAPACE Le dimensioni compatte e un motore poco impegnativo rendono la CRF300L una moto facile e adatta ad un pubblico eterogeneo ma ciò non toglie che la piccola dual purpose sia capace di affrontare anche il fuoristrada più tecnico. La forcella è una Showa a steli rovesciati da 43 mm con escursione di 260 mm, stessa escursione anche per la sospensione posteriore con leveraggio Pro-Link. L’altezza da terra è di 285 mm.

LA NOVITÀ Per il 2023 La CRF300L sarà provvista di serie dei pratici e utili paramani. Tra gli accessori per la nuova CRF300L c’è anche un bauletto da 38 L, portapacchi posteriore con relativi attacchi e paracoppa.