Harley-Davidson: ecco Road Glide ST e Street Glide ST 2022

Le nuove Harley-Davidson Street Glide ST e Road Glide ST 2022 sono equipaggiate col motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 e presentano nuove finiture dark e bronze e alcuni aggiornamenti. Scopriamo il motore in dettaglio e come sono fatte le due nuove HD.

Il motore Milwaukee-Eight 117 V-Twin offre la massima cilindrata e coppia disponibile da un propulsore Harley-Davidson di produzione. Con 1.917 cc il Milwaukee-Eight 117 con raffreddamento olio/aria produce fino a 172 Nm di coppia a 3750 giri/min. Dietro questo gigantesco bicilindrico ci sono un albero a camme ad alte prestazioni, un'aspirazione ad alto flusso e uno scarico ad alte prestazioni, ottimizzato per massimizzare il rendimento del motore con un sound emozionante. Per aumentare ulteriormente le prestazioni del motore sono poi disponibili aggiornamenti Screamin' Eagle Performance Harley-Davidson.

Sulla nuova Street Glide ST l'iconica carenatura batwing Harley-Davidson presenta uno sfiato splitstream per limitare le turbolenze all'altezza della testa e un parabrezza scuro a basso profilo. La console sull serbatoio con tappo laterale del carburante e la protezione del motore a basso profilo aggiungono uno stile differente rispetto agli altri modelli Touring. Sulla Street Glide ST domina l'effetto dark: avantreno, comandi, gruppo propulsore e scarico. L'altra caratteristica distintiva è rappresentata dalle finiture in bronzo scuro opaco sui cerchi in alluminio pressofuso Prodigy, sui coperchi del motore e la classica grafica del serbatoio. Il parafango anteriore è ora tagliato, per un profilo sportivo e un look più leggero, mentre le borse laterali di lunghezza standard sostituiscono quelle sul modello Street Glide Special. L'aspirazione Heavy Breather con filtro dell'aria a vista rafforza lo stile, oltre che le prestazioni.

Harley-Davidson Street Glide ST 2022

VEDI ANCHE

CICLISTICA E DOTAZIONI Gli ammortizzatori posteriori con tecnologia a emulsione sono dotati di un'unica manopola per regolare idraulicamente il precarico, mentre la forcella da 49 mm è dotata di tecnologia dual bending valve. Di serie troviamo la frenata combinata Brembo Reflex con ABS e il sistema di infotainment Boom! Box GTS con touch screen a colori, due altoparlanti sulla carena e antenna radio nascosta. Non mancano cruise control, faro a LED Daymaker e sistema smartkey. Le opzioni di colore per la Street Glide ST sono 2: Vivid Black o Gunship Grey.

La Road Glide ST porta su strada l'atteggiamento della Road Glide Special che ha corso e vinto il campionato King of the Baggers. Il propulsore è sempre lui, il Milwaukee-Eight 117 con aspirazione Heavy Breather e filtro dell'aria esposto e rivolto in avanti, che rafforza stile e prestazioni. Sulla Road Glide ST la carenatura a muso di squalo è dotata di una tripla fessura splitstream per limitare le turbolenze alla testa. Sopra la carentura un parabrezza scuro a basso profilo e, sotto di esso, 2 fari a LED Daymaker. Non mancano la protezione motore a basso profilo e la console sul serbatoio. Nuovi sono la sella singola, le borse laterali di lunghezza standard e un parafango anteriore tagliato. La parte anteriore, i comandi, il gruppo propulsore e lo scarico dark contrastano anche qui con le altre componenti in metallo. Anche sulla Road Glide ST troviamo la finitura Matte Dark Bronze sulle ruote personalizzate Prodigy in alluminio pressofuso e non solo.

Harley-Davidson Road Glide ST 2022

CICLISTICA E DOTAZIONI Come sulla Street Glide ST anche sulla Road Glide ST 2022 gli ammortizzatori posteriori con tecnologia a emulsione sono dotati di un'unica manopola per regolare idraulicamente il precarico. Forcella da 49 mm con tecnologia con tecnologia dual bending valve e frenata combinata Brembo Reflex con ABS. Ci sono anche il sistema di infotainment Boom! Box GTS con touch screen a colori, 2 altoparlanti e antenna radio nascosta, il cruise control e il sistema di sicurezza intelligente con telecomando. Per la Road Glide ST sono disponibili 2 opzioni di verniciatura: Vivid Black o Gunship Grey.

EQUIPAGGIAMENTI EXTRA

Sui modelli Street Glide ST e Road Glide ST è possibile equipaggiare a richiesta il Cornering Rider Safety Enhancements di Harley-Davidson, pacchetto tecnologico che racchiude una serie di migliorie sul profilo della sicurezza:

Frenata combinata elettronicamente in curva

Cornering ABS

Controllo di trazione in curva

Controllo della coppia in rilascio

Sistema di tenuta della moto in salita

Monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)

Le nuove Harley-Davidson Street Glide ST e Road Glide ST 2022 sono proposte al prezzo di 33.500 Euro e 33.800 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/01/2022