Bronx: la naked targata Harley-Davidson è sulla via del ritorno

Un percorso travagliato quello della Harley-Davidson Bronx. Le speranze di vedere la naked di Milwaukee su strada sembravano ormai date per perse quando, nel 2020, il nuovo CEO di H-D l'aveva cancellata dai piani. Invece, a sorpresa, se ne torna a parlare adesso: sì perché pare che il nome Bronx sia stato registrato di nuovo...

DA EICMA 2019 Le intenzioni di Harley-Davidson, dunque, sembrerebbero chiare. Dopo aver visto la Bronx a EICMA 2019, potrebbe essere tempo di chiudere il cerchio. Dopo la recente uscita della ''mini'' Sportster, la Nightster, col motore Revolution Max da 975 cc, la prossima sarebbe proprio lei, Bronx, col motore bicilindrico che salirebbe di potenza fino a 115 CV e la coppia stabile a quota 94 Nm.

Harley-Davidson Bronx

IL PANORAMA La Bronx andrebbe a popolare un segmento variegato ma ricco di proposte: i suoi 115 CV mi fanno venire in mente subito KTM 890 – 115 CV anche lei e 92 Nm – ma anche Yamaha MT-09 – 119 CV e 93 Nm – Ducati Monster – 111 CV e 93 Nm – e Triumph Street Triple – 118 CV e 77 Nm – giusto per citare alcune delle più famose concorrenti a 2 e 3 cilindri di quella cubatura. Non resta che incrociare le dita, sperando che questa sia la volta buona.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/05/2022