Energica, Giacomo Leone presenta le novità a EICMA 2022. Il video

Tra i primissimi brand a presentarsi sul mercato con una moto completamente elettrica, Energica torna a EICMA 2022 con una bella novità, che si affianca alla gamma attuale, anch’essa leggermente rinnovata per il 2023. Ce ne parla in dettaglio Giacomo Leone, Sales Director di Energica.

ENERGICA EXPERIA

Accanto alla gamma di sportive, naked e classic retro attualmente in commercio debutta a EICMA 2022 la tourer Experia, presentata lo scorso giugno alla stampa (trovate qui tutte le informazioni). Un progetto partito due anni e mezzo fa un foglio bianco, nel quale è confluita tutta la tecnologia di Energica.

CICLISTICA E MOTORE Nuovo il telaio e nuova la batteria, dalle generose dimensioni di 22,5 kWh: un valore che permette alla Experia di percorrere 420 km nel ciclo urbano, e più di 200 nel misto veloce. Il motore elettrico eroga 80 CV (60 kW), con una coppia massima di 115 Nm: valori che consentono di raggiungere i 180 km/h di velocità massima, e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Disponibile traction control, frenata rigenerativa e ABS cornering.

ACCESSORI In fiera la moto è esposta nella versione “base”, ma anche con i diversi kit optional: Touring, Sport e City. Non mancano accessori per renderla ancora più bella e confortevole, dai cerchi bicolore oppure sportivi OZ ai paramani, passando per manopole riscaldate, protezione per il motore, fari supplementari e borse.

PREZZO La Energica Experia è già in commercio, può essere configurata sul sito ufficiale della casa. Prezzo a partire da 31.220 euro.

IL RESTO DELLA GAMMA ENERGICA

La casa italiana presenta in fiera la sua gamma di moto elettriche, composta da EVA Ribelle, EVA Esseesse9 ed EGO. Per tutte, nel 2023 verrà introdotta una nuova mappatura della centralina che permette di ottenere il 5% in più di autonomia complessiva, e 7 Nm extra di coppia motrice. Nessun cambiamento estetico ai modelli, ma solo l’introduzione del colore Rosso Corsa per la EGO Plus e Plus RS.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022