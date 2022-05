Energica presenta Experia, la nuova crossover fatta per macinare chilometri

Nuova moto in casa Energica. L'Azienda italiana presenta Experia, crossover fatta per macinare chilometri, grazie a nuovi motore e batteria, quest'ultima dalla capacità aumentata. Scopriamo tutte le caratteristiche della nuova moto elettrica nel video.

MOTORE Il cuore della nuova Experia è il motore PMASynRM sincrono a riluttanza assistito da magneti permanenti con raffreddamento a liquido. Offre una potenza di picco di 102 CV a 7.500 giri/min e una potenza continua di 80 CV a 7.000 giri/min, mentre la coppia è di 115 Nm. Energica Experia è così capace di raggiungere una velocità massima limitata di 180 km/h e coprire lo 0-100 in 3,5 secondi.

BATTERIA Le prestazioni generose ben si sposano con la batteria a polimeri di litio da 22.5 kWh di capacità massima – 19.6 kWh è quella nominale – con l'autonomia che è dichiarata in 420 km per la città, 256 km nel misto e 208 km in extraurbano. La ricarica si affida al sistema rapido Fast Charge DCFC Livello 3 Modo 4 che permette di incamerare energia per 400 km/h o 6,7 km/min, in alternativa con la Slow Charge Livello 2 Modo 2 o 3, l'energia si ripristina a 63,5 km/h.

Energica Experia

ELETTRONICA Tramite il dashboard da 5'' si possono gestire le 7 mappe motore – 4 profili pre-configurati, Urban, Eco, Wet e Sport, oltre a 3 personalizzabili – 4 mappe per la frenata rigenerativa – Basso, Medio, Alto, Off – il controllo di trazione a 6 livelli, disinseribile, che affianca l'antipattinamento/antisaltellamento del freno motore (eABS) e l’ABS Cornering Bosch 9.3 MP. Non mancano cruise control, che utilizza il freno elettrico per mantenere la velocità e incrementare l'energia in frenata, e il park assistant con modalità avanti e retromarcia.

CICLISTICA Al telaio a traliccio tubolare in acciaio anteriore unito a piastre laterali in alluminio sono abbinati forcellone e cerchi da 17'' in alluminio con pneumatici Pirelli Scorpion Trail II in misura 120/70 e 180/55. Le sospensioni, invece, sono ZF Sachs: davanti una forcella da 43 mm di diametro regolabile nel precarico, in compressione ed estensione, dietro un mono anch'esso pluriregolabile. Per entrambi l'escursione è di 150 mm. L'impianto frenante si affida a un doppio disco flottante Brembo da 330 mm con pinza radiale a 4 pistoncini, dietro un disco da 240 mm con pinza a 2 pistoncini. La nuova Energica Experia fa segnare 1.513 mm di interasse e 260 kg di peso, con l'altezza della sella che misura 847 mm da terra.

PREZZO Energica Experia è pre-ordinabile sul sito di Energica. Il prezzo? Ancora ignoto, ma si suppone nell'ordine dei 30.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/05/2022