FOR SALE Un proprietario speciale, una moto speciale, una causa speciale. E l'annuncio finisce in prima pagina. Nico Rosberg, Campione del Mondo F1 2016, vende la sua Energica Ego, moto elettrica tutta italiana. Il motivo? L'ex pilota vuole dare una mano nella battaglia contro il Coronavirus. Vediamo come.

UNA MOTO SPECIALE La Ego di Rosberg è un pezzo unico: la livrea delle carene è stata infatti disegnata su misura. La moto elettrica è la Ego da 240 km/h e 200 Nm di coppia, senza bisogno di tante spiegazioni. Attraverso la vendita della moto, Nico intende aiutare l'associazione RTL Wir Helfen Kindern (Noi Aiutamo i Bambini) in Germania e la Croce Rossa italiana, per dare una mano alle famiglie bisognose. Il premio per il più generoso includerà il viaggio e l'alloggio per sé e per un'accompagnatore, una speciale cerimonia di consegna nel Principato di Monaco e la spedizione delle moto direttamente a casa del fortunato. Qui sotto, il tweet col quale lancia la sua iniziativa.

I'm giving away my Custom Electric Missile! ⚡️ With #ProjectFundraise I want to raise money to support children and families in need: All proceeds going to @RTLde ''Wir helfen Kindern'' and @crocerossa!



Find out how you can win here: https://t.co/ryeuNVVsae pic.twitter.com/2SgCRM7fSP — Nico Rosberg (@nico_rosberg) June 16, 2020

COME PARTECIPARE Per partecipare al concorso è sufficiente visitare la pagina web Viprize, che ospita l'evento, e cliccare sul pulsante ''Partecipa ora''. Attraverso le donazioni, tutti avranno l'opportunità di ricevere molti premi esclusivi, come mini caschi replica firmati, auto in miniatura autografate e il libro in edizione limitata ''Finally'' che profila la vittoria di Rosberg nel Campionato del Mondo di Formula 1 del 2016. Insomma, portarsi a casa l'Energica Ego non sarà facile, ma una donazione per dare una mano si può sempre fare...