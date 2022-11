Malaguti XSM e XTM 125 2023: a EICMA la supermotard e l'enduro ridisegnate

I modelli Malaguti XSM e XTM 125 non sono una novità assoluta, ma in occasione di EICMA 2022 (qui lo speciale) la supermotard e l'enduro della casa di San Lazzaro di Savena si presentano aggiornate e pronte per affrontare la stagione 2023. L'impianto di scarico, la sella e l'ABS sono nuovi. Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di luci completamente a LED, come la naked di Casa Malaguti Drakon.

Nuova Malaguti XTM 125, vista laterale

VEDI ANCHE

TROVA LE DIFFERENZE L'enduro XTM ha la ruota anteriore da 21 pollici e la posteriore da 18'', ovviamente tassellate, mentre la XSM da supermotard punta su una coppia di cerchi da 17 pollici. Entrambe hanno un monocilindrico da 124 cc che sviluppa 15 CV e 11 Nm, il peso delle due moto è di 124 kg. Alte le sedute: dell'enduro in particolare, che ha la sella a 1.020 mm da terra, mentre la scheda tecnica della supermotard dichiara 980 mm. Arrivo e prezzi, al momento di scrivere, non sono stati comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022