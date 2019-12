ANTICIPAZIONI EICMA 2019 è appena passato, alcune sue novità sono ancora ben lontane dall’arrivo nelle concessionarie eppure in giro c’è chi già pensa al 2021. L’amministratore delegato di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali ha infatti anticipato ai colleghi inglesi di MCN un interessante novità per il futuro della Casa di Borgo Panigale: “Ora abbiamo la Panigale V2, che con i suoi 155 cv si colloca in quella fascia di sportive godibili, meno estreme, ma ci piacerebbe avere anche naked di categorie differenti. La Streetfighter V4 resterà al top della gamma, ma ci saranno altre moto capaci di dare lo stesso feeling sportivo pur risultando meno estreme. Stiamo pensando a un nuovo modello naked molto interessante che dovrebbe arrivare presto."

SORELLINA La naked in questione potrebbe essere verosimilmente la sorella minore della iper-naked Ducati Streetfighter V4, recentemente presentata durante la Ducati World Premiére, la Streetfighter V2. Come successo per la naked V4, anche la Streetfighter V2 potrebbe essere sviluppata sfruttando come base di partenza una supersportiva, la validissima e bilanciata Panigale V2. Al centro del progetto il bicilindrico Superquadro da 955 cc in grado si sprigionare 155 cv e 104 Nm, sfruttato come elemento portante per il telaio Front Frame ed il monobraccio in alluminio. Anche l’elettronica, fiore all’occhiello della “Pani V2”, potrebbe trovare posto sulla naked; aerodinamica e look, invece, sarebbero chiaramente presi in prestito dalla Streetfighter V4.

OCCHIO AL WDW Per il momento siamo nel campo delle supposizioni ma, se la Ducati Streetfighter V2 si facesse, son convinto che potrebbe attirare a sé tutti i motociclisti intimoriti dagli oltre 208 cv della Streetfighter V4. Non ci resta che attendere l’autunno e i suoi saloni, con un occhio di riguardo al WDW 2020, spesso “spoileratore” delle moto che verranno.