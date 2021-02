TUTTI IN CONCESSIONARIA La gamma Ducati Scrambler 2021 è ufficialmente arrivata nelle concessionarie Ducati. La famiglia della Land of Joy è stata la più venduta nel 2020 con 9.265 unità consegnate, più di 80.000 dal 2014 – anno di nascita delle Scrambler – ad oggi. Le protagoniste del 2021 saranno indubbiamente la Nightshift e la 1100 Dark Pro, ma anche le altre che si sono rinnovate avranno da dire la loro.

NIGHTSHIFT PREZZO Un po’ Full Throttle, un po’ Racer, lo Scrambler Nightshift unisce il meglio dei due modelli uscenti in un'unica moto dal carattere grintoso, che si ispira fortemente al mondo metropolitano. Il modello si caratterizza per il manubrio stretto e dritto con specchietti da café racer, mentre le tabelle portanumero e l’assenza del parafango posteriore gli conferiscono un tono più aggressivo. La moto è inoltre equipaggiata con una nuova sella biposto, comoda sia per il pilota che per il passeggero. Il prezzo parte da 10.990 euro.

SCRAMBLER 1100 DARK PRO Semplicità e purezza sono caratteristiche tipiche dello Scrambler 1100 Dark PRO, il modello d’accesso alla gamma delle 1100. Rispetto alle sorelle più “ricche”, la versione Dark Pro rinuncia a cromature e orpelli in favore dalla livrea “Dark Stealth”, abbinata al telaio in tubi d’acciaio e al telaietto posteriore in alluminio, entrambi di colore nero. In concessionaria la troverete a partire da 12.490 euro.

SCRAMBLER DESERT SLED Lo Scrambler che più trasmette voglia di libertà e avventura è certamente il Desert Sled, che per il 2021 si presenta con una nuova livrea, omaggio alle moto da enduro degli anni’80. I cerchi dorati si uniscono alla colorazione “Sparking Blue”, arricchita da dettagli di bianco e rosso sul serbatoio e sui parafanghi. La moto è inoltre dotata di un nuovo rivestimento antiscivolo per la sella, che insieme all’escursione forcella da 200 mm e alla griglia faro, ne sottolineano il carattere da vera off-road. Il prezzo? A partire da 11.890 euro.

NUOVI COLORI Per il 2021 l’inconfondibile Scrambler® Icon è disponibile anche nella sportiva colorazione “Ducati Red”, che va ad affiancare il classico “62 Yellow” con telaio nero e sella nera.