La famiglia delle Ducati Hypermotard 950 si aggiorna. Le moto sono ora tutte conformi alla normativa Euro 5, dalla Hypermotard 950 alla speciale 950 RVE, mentre la versione di punta SP guadagna una nuova colorazione ispirata alla MotoGP. Tutte le spettacolari immagini nella gallery.

DA CORSA La nuova colorazione della versione SP richiama il mondo della MotoGP nella scelta dei colori e quello dei freestyle sports nelle linee grafiche. L’Hypermotard 950 SP rappresenta il top di gamma e si distingue dagli altri due modelli per le sospensioni Öhlins a corsa maggiorata, i cerchi forgiati Marchesini e il DQS – Ducati Quick Shift – Up and Down EVO di serie.

AGGIORNAMENTI Le nuove Ducati Hypermotard hanno subito anche qualche piccola modifica: è stato infatti rivisto il cambio, al fine di facilitare l'inserimento della folle quando la moto è ferma e assicurare la massima precisione nella selezione delle marce, adottando la stessa soluzione tecnica di Monster e SuperSport 950. Il sistema prevede che il tamburo del cambio ruoti su cuscinetti, garantendo un movimento con minore attrito, mentre la molla della leva cambio è più caricata in modo da evitare che il sistema rimanga fermo nelle posizioni intermedie, risultando quindi più preciso.

IN ARRIVO Le nuove Hypermotard 950 – disponibili anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2 con 1.000 euro di sconto sul prezzo di listino – arriveranno nei concessionari Ducati a partire dal mese di giugno.