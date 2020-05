IL CALENDARIO DRE ACADEMY 2020 CON CORSI, DATE E COSTI

SI PARTE! In seguito alle disposizioni del Governo, ciascuna regione - in collaborazione con la FMI - sta gradualmente riaprendo le piste ai professionisti e agli amatori. Grazie a ciò, Ducati ha potuto riprogrammare il calendario degli appuntamenti firmati Ducati Riding Experience. La DRE Academy 2020 si farà, e ci saranno nuove date e corsi: si partirà il 20-21 giugno con le Rookie e Road Academy. Per ottemperare ai canoni di sicurezza e igiene, Ducati garantirà le norme di profilassi in modo da rendere gli eventi sicuri sotto ogni profilo.

MANI IN PISTA Con gli eventi ''Racetrack'' si inizierà il 9-10 luglio con l'appuntamento di Misano, proseguendo il 28-29 luglio a Misano. Per queste tappe ci sono diversi corsi disponibili: si parte dal ''battesimo della pista'' con il Track Warm Up in sella alla Panigale V2, passando per i Track Evo e Track Master per migliorare tecnica e tempi sul giro. Fino ad arrivare alla Champs Academy, al fianco dei grandi campioni della storia Ducati. Novità assoluta per quest'anno è il ''DRE One to One'', ovvero la possibilità di avere a disposizione un professionista dedicato in qualità di istruttore. Telemetria, meccanico dedicato e una Panigale V4 S con Racing Kit saranno a completa disposizione del partecipante.

TASSELLI E ASFALTO Non solo pista, ma anche off-road con la DRE Enduro capitanata dall'ex pilota Beppe Gualini. Nel Castello di Nipozzano, nel cuore del Chianti, l'ex Dakariano vi guiderà in sella a una Multistrada 1260 Enduro e, da quest'anno, a una Scrambler Desert Sled. L'offerta si completa con i corsi in strada firmati DRE Road, dove la protagonista indiscussa è la Streetfighter V4. Non solo la hypernaked di Borgo Panigale, ma anche il resto della gamma sarà protagonista di questi eventi, dedicati a motociclisti esperti e neofiti.

Di seguito trovate il calendario completo 2020 con tappe, corsi e relativi costi. Per iscrivervi a uno dei Ducati Riding Experience, vi basterà andare sul sito dedicato.

Data Corso Location Prezzi 20-21 Giugno 2020 Rookie Academy

Road Academy Autodromo di Modena 250€

550€ 3-4 Luglio 2020 Enduro Academy* Castello di Nipozzano (FI) 720€ 4-5 Luglio 2020 Enduro Academy* Castello di Nipozzano (FI) 720€ 9-10 Luglio 2020 Racetrack Academy Autodromo internazionale del Mugello (Scarperia e San Piero- FI) A partire da 1.250€ 28-29 Luglio 2020 Racetrack Academy Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Adriatico - RM) A partire da 1.250€ 5-6 Settembre 2020 Rookie Academy

Road Academy Autodromo di Modena 250€

550€ 11-12 Settembre 2020 Enduro Academy* Castello di Nipozzano (FI) 720€ 12-13 Settembre 2020 Enduro Academy* Castello di Nipozzano (FI) 720€ 15-16 Settembre 2020 Racetrack Academy Autodromo di Vallelunga (Roma) A partire da 1.250€

* Il corso dura un giorno e mezzo. Il pernottamento non è incluso nel prezzo.