DUCATI CI TIENE L’attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha costretto numerosi operatori del settore a reinventarsi sotto diversi punti di vista. Ducati è tra queste, perché il programma “Ducati Cares” nasce da un percorso di digitalizzazione intapreso dall’Azienda negli ultimi anni, offrendo nuove modalità di interazione a distanza tra dealer e clienti. La sicurezza va prima di tutto, così come la voglia di tornare alla modalità e, soprattutto, di offrire un servizio di alta qualità.

DI COSA SI TRATTA? Ducati Cares è un programma condiviso con tutta la rete Ducati, una sorta di “decalogo” di comportamento che prevede azioni e precauzioni che ogni dealer adotterà per la sicurezza dei visitatori (distanze di sicurezza, disinfettanti, mascherine). Questo programma è il frutto dell’esperienza maturata da una speciale team aziendale nato all’inizio dell’emergenza di Coronavirus. L’obiettivo è stato quello di ridisegnare i processi aziendale, la mensa, il layout degli ambienti e delle linee produttive e così via. Da questa esperienza nasce appunto Ducati Cares, che sarà adottato non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

SEMPRE VICINO AL CLIENTE Oltre a un programma di “cura per il cliente”, Ducati offre tanti altri servizi fruibili da remoto per i clienti della Casa: si potrà interagire con il concessionario via chat o videochiamata, prenotare un test ride online, configurare la propria moto sul sito oppure acquistare il merchandise e l’abbigliamento Ducati sullo store online. Inoltre, su MyDucati, il cliente ha a disposizione un’area riservata nella quale gestire virtualmente la propria moto: ad esempio, fissando gli appuntamenti con la concessionaria per tagliandi o richiami.

PERSONALE HI-TECH La digitalizzazione riguarda anche chi lavora nell’area sales e after sales di Ducati, in quanto è previsto un corso online di aggiornamenti professionali erogato tramite un’app interattiva. Ogni settimana, gli operatori del settore saranno aggiornati sulle funzionalità dello strumento di gestione della relazione con il clienti e i relativi processi. Per la formazione invece, si sta effettuando una digitalizzazione del training per le aree sales e service. Per quest’ultimo settore è nato un programma di manutenzione che consente di avere un libro in formato digitale completo della storia del veicolo.