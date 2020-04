RUOTA DELLA FORTUNA La prima edizione di Join Ducati è giunta al termine. L’iniziativa, organizzata dalla Casa di Borgo Panigale, premiava la fedeltà dei proprietari di una Ducati. La partecipazione al concorso era possibile soltanto per chi, tra i 155.000 iscritti all’area riservata My Ducati (l’area riservata in cui il cliente può accedere a tutte le informazioni relative alle proprie moto) avesse caricato il libretto di circolazione di ogni Ducati attualmente posseduta.

ONE-OFF Il premio in palio era una Ducati Hypermotard 950 con una livrea analoga a quella del Concept presentato all’ultima edizione del Concorso d’eleganza di Villa d’Este. Si tratta di un modello unico dal punto di vista estetico, visto che oltre alla livrea c’è anche l’autografo del designer Andrea Amato, ideatore di questa livrea che ha riscontrato il consenso del pubblico.

I PREMI IN PALIO Il vincitore è un 34enne californiano, membro del Desmo Owner Club di Sacramento e possessore di una Hypermotard SP. Il concorso, inoltre, ha regalato 3 inviti per uno dei Gran Premi europei di MotoGP (da definire una volta confermato il calendario 2020), 15 modellini in scala 1:8 della Hypermotard 950 Concept e 10 zaini Ducati griffati Ogio. Visto il successo, l’iniziativa sarà sicuramente replicata nel prossimo futuro.