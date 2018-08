Autore:

Emanuele Colombo

DUCATI CON HERO MOTOCORP Il mercato asiatico e quello indiano in particolare, che al momento è il più grande del Mondo, fanno gola ed ecco che a Borgo Panigale starebbero pensando di lanciare una Ducati Multistrada 300 e una ducati Scrambler 300, grazie a una partnership in via di definizione con il costruttore indiano Hero MotoCorp.

LAVORO DI SQUADRA Per ora non c'è nulla di ufficiale e i diretti interessnti non confermano, ma le informazioni raccolte dal portale indiano Bikewale e riprese da International Business Times sono piuttosto precise sui termini della collaborazione. Ducati si occuperebbe del motore, un monocilindrico a iniezione di circa 300 cc, mentre Hero MotoCorp dovrebbe realizzare la piattaforma per le baby Scrambler e Multistrada.

I PRECEDENTI La collaborazione tra costruttori indiani e brand riconosciuti in tutto il mondo è una scelta diffusa: BMW ha realizzato le G 310 R e G 310 GS con TVS Motor Company; Triumph ha avviato lo scorso anno una collaborazione con Bajaj Auto, che già produce per KTM le Duke 200 e 390, le RC 200, 250 e 390 e le Husqvarna Vitpilen e Svartpilen 401. Persino Harley Davidson starebbe a sua volta cercando un partner.