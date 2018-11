Autore:

Danilo Chissalè

ADDIO V2 L'era delle supersportive Ducati spinte dall'iconico bicilindrico è giunta al termine. Su strada le V2 hanno ceduto il passo dallo scorso 2017 alla Panigale V4, in pista dalla prossima stagione del Campionato Mondiale Superbike a portare in alto i colori delle Rosse di Borgo Panigale ci penserà la stratosferica Panigale V4R. Se proprio il quattro cilindri non vi va giù un ultima possibilità di avere il top della tecnologia Ducati animata dal caro e vecchio bicilindrico c'è ancora: si chiama 1299 Panigale R Final Edition, serie limitata a 1.299 esemplari.

AFFRETTATEVI La gran parte delle 1.299 unità è già stata venduta ma Ducati ci fa sapere che c'è ancora la possibilità di accapparrarsi un pezzo di storia del motociclismo italiano. Le ultime Panigale Final Edition sono in consegna, proprio in questi giorni, presso i Ducati Store di tutto il mondo e come le precedenti verranno consegnate assieme a un certificato di autenticità che da ancora più valore a questa pietra miliare tra le bicilindriche bolognesi.

ANCORA AL TOP Il cambio di rotta intrapreso da Ducati non vi faccia venire dubbi sulla validità della Panigale bicilindrica: seppur presentata qualche anno fa la 1299 Panigale R Final Edition ha una dotazione tecnica che farebbe impallidire alcune delle ultime novità nel segmento viste proprio qualche settimana fa a EICMA 2018. I 209 cv erogati a 11.000 giri/min e i 142 Nm di coppia massima sono ancora oggi al vertice della categoria così come il peso a secco di soli 179 kg. Discorso analogo anche per la dotazione ciclistica affidata a freni Brembo e sospensioni Ohlins meccaniche sovraintese da un pacchetto di aiuti elettronici degni del Mondiale SBK.

COLORI E PREZZO Sofisticato e leggero è anche l'impianto di scarico completo Akrapovič, realizzato interamente in titanio, con doppio silenziatore alto (omologato Euro 4) e lo stesso layout della Panigale R che ha appena concluso la sua storia nel Campionato Mondiale Superbike. Il prezzo di questo concentrato di storia, tecnologia e prestazioni non è popolare: 39.990 euro. La volete di un altro colore? Non è possibile, la 1299 Panigale R Final Edition è disponibile solamente con la livrea tricolore a lei dedicata.