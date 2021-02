IN SELLA! Sta per arrivare la bella stagione, e con essa la possibilità di tornare a pedalare, magari aiutati da un declino della curva dei contagi e un leggero allentamento delle misure di contenimento. In previsione della primavera, quindi, Canyon ha presentato quattro nuovi modelli di mountain bike elettriche, diversi per fascia di prezzo e per uso, e che si affiancano alle eleganti proposte per la città e le Gravel per le escursioni sugli sterrati. Andiamo a scoprirle più da vicino.

Grand Canyon:ON

Il modello che potremmo definire di “attacco” della nuova line-up Canyon, la Grand Canyon:ON è una mountain bike elettrica tuttofare, per appassionati senza grandi velleità competitive. La geometria del telaio è studiata per essere efficace nelle escursioni montane, ma anche comoda per le trasferte più lunghe, o nei tratti pianeggianti. Anche la sella, con imbottitura maggiorata nella parte posteriore, è studiata per un maggior comfort pedalando da seduti.

MOTORE Il motore montato centralmente è il nuovo Shimano EP8, successore del popolare Steps E8000: l’erogazione è più fluida e lineare, senza rinunciare alla generosa coppia di 85 Nm (15 Nm in più del precedente modello), e un’assistenza fino al 300% dello sforzo nella pedalata. Il nuovo motore è anche più leggero e silenzioso.

BATTERIA Nei modelli più ricchi, la Grand Canyon:ON monta una batteria da 630 Wh, in grado di garantire un’autonomia fino a 100 km (un valore che può cambiare radicalmente in base alle condizioni della strada, del tempo, del peso del ciclista, del livello di assistenza selezionato ecc.). I livelli di assistenza sono tre: Eco, Trail, and Boost, con la possibilità di variarne i parametri tramite la app di Shimano.

C’È ANCHE LA PRESA USB La batteria è removibile con il sistema Abus YourPlus, compatibile con i lucchetti Abus, il che significa la possibilità di funzionare con la medesima chiave. Nel tubo centrale, dove si trova anche il pulsante di accensione della bicicletta, è disponibile una comoda porta USB-C per la ricarica dei propri dispositivi (unità GPS, smartphone).

PREZZO Le Grand Canyon:ON sono disponibili in sei diversi modelli, che variano nelle componenti principali (ammortizzatore anteriore, cambio), con prezzi consigliati che vanno da 2.699 euro a 3.399 euro.

Canyon Neuron:ON

Con questa full-suspended il gioco comincia a farsi più serio, senza eccessi: la Neuron:ON monta lo stesso motore Shimano EP8 della Grand Canyon:ON, con l’aggiunta di una sospensione centrale a tre stadi che permette di ammortizzare meglio ogni ostacolo e asperità del terreno.

INDISTRUTTIBILE La struttura del robusto telaio in alluminio consente una posizione di guida rilassata, per affrontare spostamenti anche piuttosto lunghi. La dimensione delle ruote segue quella del telaio (27,5” per le taglie più piccole, fino ai 29” di quelle più grandi), per il miglior comfort durante la pedalata. La batteria è da 630 Wh, per un’autonomia massima di 100 km.

PREZZO Disponibile in sei diversi allestimenti, la Canyon Neuron:ON ha un prezzo di listino consigliato che va dai 3.599 euro ai 4.399 euro.

Canyon Torque:ON

Il vero “carroarmato” del gruppo, la mountain bike elettrica per esperti e sportivi, indistruttibile, da usare ovunque senza preoccupazioni. La Torque:ON è l’unica del lotto con classificazione 5: garantita per percorrere sentieri a velocità superiori ai 40 km/h, e per affrontare salti superiori ai 122 cm. Anche per questo motivo, oltre a rinforzi per tutte le componenti meccaniche e del telaio, la e-bike monta protezioni aggiuntive per catena, motore e batteria.

TELAIO VELOCE La geometria del telaio, con una distanza tra sella e manubrio maggiore e un centro di gravità basso, favoriscono le discese a grandi velocità, senza rinunciare alla stabilità e al bilanciamento durante le salite. Le ruote sono da 27,5”. Il motore è lo Shimano EP8 che caratterizza tutta la gamma eMTB 2021 di Canyon, con una batteria da 504 Wh. L’autonomia ne risente, ma ne guadagna il peso complessivo, ridotto proprio per favorire l’agilità della bicicletta. Per chi lo desidera, però, la Torque:ON può montare sul telaio una seconda batteria, da sostituire al volo.

PREZZO La robusta Torque:ON è disponibile in quattro modelli, con prezzi che vanno da 4.499 euro a 6.299 euro.

Canyon Spectral:ON

Il top di gamma della line-up 2021 di Canyon è una full-suspended con telaio in alluminio e forcella in carbonio. La e-MTB ha classificazione 4, un gradino sotto la Torque:ON, ma non per questo meno votata all’avventura. Il telaio permette una posizione relativamente distesa e ben bilanciata, per il massimo del controllo nei tratti a maggior pendenza. Le ruote anteriori sono da 29”, quelle posteriori da 27,5”, a beneficio della manovrabilità in discesa.

MOTORE Come tutti gli altri modelli presentati da Canyon, anche la Spectral:ON è mossa dal nuovo Shimano EP8 da 250 W e capace di erogare 85 Nm di coppia massima, con un’assistenza fino al 300% dello sforzo del ciclista. I freni a disco da 203 mm hanno pinze a quattro pistoncini, e le forcelle - a seconda del modello - sono le FOX 36 e le RockShox Lyrik. Vista la particolare categoria di utilizzo, anche su questa e-MTB troviamo protezioni specifiche per motore, catena e batteria.

PREZZO Adeguato alle prestazioni e ai componenti della Spectral:ON, disponibile in ben otto allestimenti, con prezzi che vanno dai 4.299 euro ai 7.599 euro. Che la stagione delle pedalate abbia inizio!