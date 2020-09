RIENTRO IN CITTÀ Dopo la gravel elettrica presentata a fine luglio, il produttore tedesco Canyon si presenta all’appuntamento con il rientro in città e l’inizio della nuova “stagione” lavorativa con due nuove e-bike pensate espressamente per chi si vuole muovere dentro e fuori i centri urbani.

PRECEDE:ON

La prima e-bike presentata oggi da Canyon è la Precede:ON, che si caratterizza per le linee molto pulite ed essenziali del telaio in carbonio, quasi futuristiche, accentuate da una colorazione opaca molto elegante. Due le varianti, con o senza tubo slope orizzontale.

MOTORE BOSCH A muovere la e-bike c’è un potente Bosch Performance Line CX in posizione centrale, con una coppia massima di 85 Nm e cinque diversi livelli di assistenza, con quello massimo che spinge fino al 340% della spinta del ciclista. La batteria ha una generosa capienza di 500 Wh, che garantisce un’autonomia dichiarata di 65 km. Particolarmente interessante, in questa categoria di prodotto, almeno per i modelli più costosi della serie Precede:ON, la presenza del cambio automatico Enviolo Automatiq Sport e della trasmissione a cinghia.

PER LA CITTÀ Il display Bosch Kiox è perfettamente integrato nel manubrio, contribuendo alla pulizia della bicicletta, mentre tutti i cavi sono nascosti all’interno del telaio. Lo schermo riporta tutte le informazioni necessarie a muoversi: velocità istantanea, carica residua della batteria, livello di assistenza impostato ecc. Completa la dotazione per la città, che comprende luci a LED anteriori e posteriori Supernova Mini 2 Pro, campanello Knog, supporto integrato per lucchetti Abus, portapacchi posteriore (fino a 25 kg di portata massima) e parafanghi.

SCHEDA TECNICA PRECEDE:ON CF 9

Motore Bosch Performance Line CX (Gen4) Potenza 250W, 85 Nm Batteria Bosch PowerTube 500 Wh Velocità 25 km/h Autonomia 65 km Telaio Carbonio Cambio Enviolo Automatiq Sport Freni A disco Canyon GP0164, Tektro R180C01E Cerchi Alexrims MD25 | Shimano MT400 Pneumatici Schwalbe G-One Allround 57 mm Display Bosch Kiox Sella Fizik Essenza Luci Supernova Pedali Canyon VP-536 Peso 22,15 kg Prezzo 4.999 euro

Oltre al modello CF 9 sono disponibili altre varianti con componenti diversi, e prezzi che variano da 4.299 euro a 4.999 euro.

COMMUTER:ON

Meno raffinata nel design, la Commuter:ON ha dalla sua una considerevole leggerezza (per una e-bike, perlomeno): solo 17 kg, motore e batteria compresi. Il telaio, disponibile sempre in due varianti, è in alluminio, e integra il motore centrale Fazua Evation 1.0 da 55 Nm di coppia, accoppiato a una batteria da 250 Wh capace di garantire un’autonomia di 75 km.

VOCAZIONE CITTADINA Come la Precede:ON, anche la Commuter:ON ha una completa dotazione da cittadina, che prevede luci a LED integrate davanti e dietro, parafanghi, campanello e portapacchi posteriore (portata massima 15 kg).

SCHEDA TECNICA COMMUTER:ON 7