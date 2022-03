Aprilia: Tuono V4 e RSV4 2022, prezzo e data d'arrivo

La Casa di Noale ha fatto gli straordinari nel 2021, rinnovando entrambe le sue punte di diamante: la sportiva RSV4 (qui la prova) e le nude Tuono V4 e Tuono V4 Factory. Per il 2022 le novità saranno meno eclatanti dal punto di vista tecnico (e infatti non ci sono cambiamenti) ma dal punto di vista estetico le top di gamma Factory sono andate dal barbiere a farsi dare una “sistematina”.

LE GRAFICHE TOTAL BLACK La RSV4 Factory, tra le migliori superbike di sempre con prestazioni ai vertici della categoria grazie ai 217 CV del V4 di Noale e dalla ciclistica di riferimento per feeling ed efficacia in pista e Tuono V4 Factory, saranno disponibili anche nell’elegante – ma al contempo sportiva - grafica total black Ultra Dark, impreziosita dai loghi in oro opaco. Questa opzione si affianca alla già presente Aprilia Black dominata dal nero lucido evidenziato dai dettagli in rosso acceso.

VEDI ANCHE

Aprilia RSV4 Factory Ultra Dark 2022

PREZZI E DISPONIBILITÀ Entrambe le moto sono già disponibili presso le concessionarie Aprilia. Il prezzo di listino della RSV4 Factory è di 25.990 euro, per la Tuono V4 Factory, invece, il prezzo di listino è di 19.990 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/03/2022