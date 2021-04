SECONDA EDIZIONE Dopo il successo della prima edizione, questo fine settimana a Magione, in provincia di Perugia, scatterà la seconda edizione del Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, la competizione studiata da Aprilia e della Federazione per scovare i talenti del futuro. Ovviamente le novità non mancano, con la neonata categoria SP2 per i ragazzi più grandi (d’età e costituzione).

PROGRAMMA PROPEDEUTICO La nuova classe si affiancherà alla Aprilia RS 250 SP, dedicata ai piloti al primo contatto con le competizioni a ruote alte e che vedrà impegnati in gara piloti di età compresa tra 11 e 14 anni. Le due categorie correranno insieme e daranno vita a classifiche separate. Si aggiunge così un nuovo importante tassello in quella che è la nuova “Scuola dei Campioni” Aprilia, che quest’anno vedrà inoltre l’esordio del Trofeo Aprilia Racing RS 660, organizzato da BK Corse e inserito all’interno del CIV - Campionato Italiano Velocità.

LE MOTO DEL CAMPIONATO L’anno scorso vi abbiamo parlato in maniera approfondita della moto che corre in questo campionato, ovvero la RS 250 SP, sviluppata da Aprilia Racing e prodotte dal partner tecnico Ohvale - azienda veneta leader nel mercato delle moto di piccole dimensioni. Le moto hanno componentistica di livello assoluto, come sospensioni Öhlins, freni Brembo, scarico SC Project, ma anche cerchi Marchesini da 17” calzati da pneumatici Dunlop. A differenziare una RS 250 SP da una SP2 ci pensa il motore che rimane un monocilindrico 4T di 250 cc, la già nota versione SP sviluppa 29 CV, mentre la più prestazionale SP2 raggiunge i 35 CV di potenza massima grazie a una differente preparazione del motore. Entrambe sono offerte a un prezzo assolutamente competitivo, così da raggiungere l’obiettivo più importante del Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, ossia rendere la pratica del motociclismo accessibile a un pubblico di appassionati il più vasto possibile.

LA FORMAZIONE Il campionato, però, non servirà solamente a mettere in mostra i talenti più cristallini, ma anche a formare, grazie al coinvolgimento diretto di Aprilia Racing e FMI, tutti i giovani facendoli seguire da tecnici federali e da piloti che, nella veste di “coach”, effettueranno a ogni tappa delle lezioni incentrate sui vari aspetti della guida e della gestione del weekend di gara. Un “tutoring” d’eccezione, che nel 2020 ha visto partecipare nel ruolo di insegnanti Andrea Iannone, Lorenzo Savadori, Matteo Baiocco e Tommaso Marcon, e che contribuisce a rendere il Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production una proposta unica nel panorama tricolore. Oltre a tutto ciò, il Campione Italiano FMI Aprilia Sport Production entrerà a far parte di un progetto curato da Aprilia Racing di crescita e valorizzazione sportiva che è il primo passo di ogni carriera da professionista.

LE DATE Il Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production è inserito nel programma del Campionato Italiano Velocità - CIV Junior e si svolgerà su un calendario di cinque appuntamenti, ognuno dei quali prevede due gare, precedute da due sessioni di prove libere e due sessioni di qualifiche. Si parte da Magione questo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 aprile, dove sono attesi al via ben 30 piloti.All’appuntamento inaugurale di Magione seguiranno le date di Modena (8-9 maggio), Varano (19-20 giugno), ancora Modena (10-11 luglio) e Adria (21-22 agosto).

LE DICHIARAZIONI Di seguito riportiamo le dichiarazioni

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo davvero contenti di proseguire con Aprilia questo percorso improntato sulla crescita dei giovani talenti nel mondo della velocità. Il Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, dopo l’ottimo 2020 d’esordio, è pronto a partire per la sua seconda edizione al fianco delle competizioni del CIV Junior, inserendosi perfettamente nella filiera di ricerca e supporto dei migliori giovani. Obiettivo comune a FMI e Aprilia, Casa da sempre impegnata nel crescere nel migliore dei modi i campioni di domani”.

Massimo Rivola, AD Aprilia Racing: “In Aprilia Racing siamo veramente orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare lo scorso anno insieme ai nostri partner Ohvale e FMI: nonostante la situazione legata all’emergenza Covid, nel 2020 il campionato è partito e gara dopo gara ha iniziato ad attirare sempre più interesse, dimostrando che oggi si può ancora correre in moto, e sognare di diventare campioni, affrontando costi accessibili. Quest’anno l’introduzione della categoria SP2, più potente, ci permetterà di offrire una ‘scuola’ ancora più strutturata e, di conseguenza, un percorso di crescita ancora più coerente ai giovani piloti. Ci piace inoltre ricordare la presenza dei ‘coach’ Aprilia Racing che impartiscono delle vere lezioni ai piloti-allievi, un altro aspetto che di fatto rende unico questo monomarca”.