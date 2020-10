GALEOTTO FU INSTAGRAM Tommaso Marcon, pilota e collaudatore Aprilia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di una RS 660 speciale... Nessun mistero, tutto voluto, infatti la didascalia recita ''Coming soon...''. Quale novità ci aspetta?

UNA RS 660 RACING? L'Aprilia RS 660, i cui ordini si apriranno a breve, è la nuova moto su cui la Casa di Noale ha scommesso per creare una sportiva non estrema, facile su strada ma comunque veloce e divertente anche in pista. Quella della foto però è una RS 660 particolare, che riporta la scritta Trofeo sulle carene. La moto è stata privata di tutto il superfluo e monta carene, probabilmente in vetroresina, senza fari e frecce, né specchietti. All'anteriore, forcella e impianto frenante sembrano quelli di serie, mentre le gomme sembrerebbero delle slick. A completare il quadro, lo scarico completo SC Project e un mono posteriore - probabilmente Öhlins - di cui è visibile il registro remoto per la regolazione del precarico.

UN CAMPIONATO DEDICATO? E se non si trattasse di una RS 660 fine a se stessa, ma di una moto creata appositamente per competere in un campionato dedicato? D'altra parte l'azienda veneta ha già fatto qualcosa del genere con il Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, in cui corrono le RS 250 SP. Un trofeo con l'RS 660 potrebbe essere il trampolino di lancio per piloti meno... in erba - l'età minima per la 250 SP è 11 anni - che abbiano voglia di mettersi alla prova senza dover spendere una fortuna. Al momento stanno in piedi entrambe le ipotesi: l'RS 660 Trofeo potrebbe essere una versione più sportiva della bicilindrica di Noale, la moto pronto gara per l'omonimo Campionato, o... entrambe le cose. Vi terremo aggiornati.