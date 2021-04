CI SIAMO Dopo avervi raccontato in lungo e in largo della nuova Aprilia Tuono V4 2021, siamo pronti ad annunciarvi l'arrivo nelle concessionarie della maxinaked di Noale. Non dimenticatevi che, oltre a poterle acquistare, RSV4, Tuono V4 e RS 660 sono le moto della scuola Aprilia Riding Academy e potrete provarle in circuito durante i test ride o i corsi di guida.

DUE VERSIONI La nuova Aprilia Tuono V4 2021 si presenta, come di consueto, in due versioni: la standard e la Factory. La prima, pur avendo lo stesso motore da 1.077 cc per 175 CV e 121 Nm di coppia, si è fatta più comoda grazie a un manubrio rialzato e a un cupolino più protettivo, col passeggero che dispone ora di una sella ampia e di pedane più basse. Per chi è alla ricerca di prestazioni senza compromessi anche in pista, invece, c'è la Factory, che a differenza della prima annovera il sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0.

I PREZZI La nuova Tuono V4 2021 è disponibile nelle concessionarie Aprilia al prezzo di 16.990 euro franco concessionario per la versione base, mentre la Factory parte da 19.990 euro. Due colorazioni per la standard, Tarmac Grey e Glacier White, e la sola Aprilia Black per la più ricca Factory.