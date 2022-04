Suzuki Bike Day 2022, al via le iscrizioni per la seconda edizione

Cose che forse non sapevate: dopo aver lavorato per decenni nel settore tessile, Suzuki ha debuttato nel mondo dei motori con una bicicletta motorizzata, la Power Free del 1952. L’amore per la bicicletta da parte della casa di Hamamatsu parte da lontano, insomma, e si concretizza anche quest’anno nel Suzuki Bike Day, seconda edizione dell’appuntamento nato per tutti gli appassionati di bicicletta, e che quest’anno si terrà a Imola il prossimo 9 luglio.

Suzuki Bike Day 2022, una foto della prima edizione

NELLA CULLA DEL MOTORSPORT La prima edizione del Suzuki Bike Day si è tenuta sulle pendici del Monte Carpegna, dove si allenava anche il leggendario “pirata” Marco Pantani. Quest’anno, invece, la cornice dell’evento sarà nientemeno che l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, a suggellare l’unione tra il mondo dei motori e quello del pedale. Oltre che pedalare tra i cordoli e le curve del tracciato (dove settimana scorsa si è corso il Gran Premio di Formula 1), l’evento permette di ripercorrere anche le tappe del Campionato del Mondo di ciclismo su strada del 1968, vinto dall’italiano Vittorio Adorni, e lungo cui si è svolto anche il Campionato UCI 2020. Un tracciato tecnico e variegato, lungo 31,7 km, con numerosi saliscendi (pendenza massima del 14% sulla Cima Gallisterna) e un panorama mozzafiato.

COME ISCRIVERSI Le iscrizioni al Suzuki Bike Day 2022 sono già aperte, dalla pagina del portale ENDU dedicata alla manifestazione. Ai primi 2.000 iscritti è garantito il pacco gara con i gadget dell’evento. Le iscrizioni ricevute entro venerdì 1 luglio riceveranno il frontalino personalizzato da apporre sulla bicicletta, e da tenere come ricordo al termine della giornata. I ritardatari potranno anche iscriversi il giorno stesso della manifestazione, dalle ore 7.30 alle ore 9.30, direttamente presso il Suzuki Village all’Autodromo (ma mettete in conto un po’ di fila). La quota di partecipazione minima è di 5 euro, ma è possibile - anzi, consigliato! - versare di più: l’intero ricavato della giornata verrà infatti devoluto alla Fondazione Marco Pantani Onlus, che si occupa di progetti a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà, per promuovere la diffusione del ciclismo e dei valori dello sport tra i più giovani. Al Suzuki Bike Day possono partecipare biciclette muscolari oppure a pedalata assistita, senza distinzione.

OSPITI D’ECCEZIONE All’evento parteciperanno Davide Cassani (ex CT della Nazionale di Ciclismo), Sonny Colbrelli (Campione Europeo Strada) e Silvia Zanardi (Campionessa Europea U23), la campionessa mondiale di pattinaggio di figura Carolina Kostner, atleti della FISG – Federazione Sport del Ghiaccio, atleti della nazionale italiana rugby e il COO del Torino FC Alberto Barile.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/04/2022