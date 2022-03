Francesco Moser passa all’elettrica: in video la sua e-bike trasformabile

Si può riassumere la storia di un campione assoluto come Francesco Moser in poche righe? Ovviamente no, ma ci possiamo comunque provare. Dal 1976 al 1980 ha vinto il mondiale su strada e quello su pista, e rimane ancora oggi l’unico ciclista italiano ad aver vinto per tre volte la Parigi-Roubaix. Nel 1984, a Città del Messico, ha battuto il record dell'ora battendo il primato che Eddy Merckx conservava da 12 anni, con una velocità di 51,151 km. “Prima del record”, racconta lo stesso Moser, “il periodo dell’anno che avevo scelto per il tentativo era stato considerato sbagliato, la posizione innaturale, le ruote lenticolari troppo pesanti. Dopo il record invece tutti erano diventati concordi con scelte mie e dei tecnici. Non ho battuto un record in effetti, ma un modo di pensare al ciclismo”.

Francesco Moser quando ha stabilito il nuovo record dell'ora nel 1984

PRIMO IN ITALIA Nello stesso anno ha vinto anche il Giro d'Italia. Il suo palmares contempla 273 vittorie da professionista, ed è ancora oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi, prima di Saronni (193) e Cipollini (189), terzo assoluto a livello mondiale alle spalle di Eddy Merckx (426) e Rik Van Looy (379).

FMoser, la e-bike che si trasforma da elettrica a muscolare: come si cambiano le ruote

DUE BICI IN UNA La bicicletta presentata dal brand FMoser (del gruppo Fantic) si avvale del sistema brevettato Dual Mode System, che le permette di passare da muscolare a elettrica in pochi minuti, senza necessità di interventi da parte di personale specializzato. Il motore è montato sulla ruota posteriore, e la batteria nell’obliquo: una volta smontata la ruota “elettrica”, si sfila la batteria e si sostituisce la ruota con quella tradizionale (di serie, non va acquistata a parte), e la bicicletta si trasforma in una muscolare al 100%.

FMoser, la e-bike che si trasforma da elettrica a muscolare

TELAIO, CAMBIO E MOTORE La FMoser ha un assetto da endurance per garantire il maggior comfort, con una posizione di guida più rilassata e adatta per le lunghe distanze. Il motore è un FSA nel mozzo da 42 Nm di coppia, con cinque livelli di assistenza, controllati da un comando Garmin integrato nel tubo orizzontale. La batteria standard è da 250 Wh, e volendo è possibile montarne una supplementare nel portaborraccia. Il cambio elettronico è wireless, che garantisce una cambiata più rapida e precisa rispetto a un tradizio­nale meccanico.

FMoser, la conferenza stampa di presentazione della bicicletta

PREZZI, DISPONIBILITÀ FMoser è disponibile sia in versione stradale sia in versione gravel, con prezzi che vanno da 5.500 a 11.500 euro per gli allestimenti top di gamma. Tutte le versioni comprendono il kit di trasformazione da tradizionale ad elettrico, gruppi cambio wireless e ruote in carbonio.

SCHEDA TECNICA FMOSER

Telaio Carbon Forcella Carbon Batteria FSA System 250 Wh Motore FSA HM1 Hub Moto Range extender FSA System 250 Wh Telecomando Garmin Display Garmin Edge Explore Cambio Sram Force AXS 12 speed Freni Sram Red eTap Set ruote Vision Metron 30, full carbon Ruota Motore Vision Metron 40, full carbon Copertoni Vittoria Corsa Pro 700x30c Sella Selle Italia Boost Superflow Carbon Reggisella Aero Carbon

