Autore:

Federico Sardo

VESPA, LE PROMOZIONI DI MAGGIO Per tutto il mese di maggio, Piaggio propone vantaggiose offerte per le novità del marchio Vespa: Vespa Primavera, Vespa Sprint e il top di gamma Vespa GTS 300 hpe nelle sue cinque versioni, saranno acquistabili con dei contributi alla rottamazione e attraverso la formula Vespa Ride Now.

ROTTAMAZIONE USATO Per tutti i modelli citati, fino alla fine del mese, ci sarà un contributo alla rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1 o Euro 2 che si tradurrà in un vantaggio per gli acquirenti di 500 euro per Vespa 50 cc e Vespa GTS 300 hpe, il vantaggio sarà invece di 700 euro per Vespa Primavera e Vespa Sprint 125 e 150 cc.

PORTE APERTE Inoltre i concessionari Vespa aderenti all’iniziativa saranno aperti da sabato 18 a sabato 25 maggio per tutti coloro che vorranno scoprire più da vicino questi nuovi modelli, toccarli con mano e ricevere direttamente tutte le informazioni relative a promozioni, agevolazioni e iniziative del marchio.

VESPA RIDE NOW Tra le suddette agevolazioni segnaliamo in particolare Vespa Ride Now, una formula di acquisto con valore futuro garantito: con questa modalità ideata da Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio per le soluzioni finanziarie.

COME FUNZIONA Si paga soltanto il costo di utilizzo del mezzo, attraverso un piccolo anticipo e un contributo mensile. Dopo due o tre anni, poi, il cliente potrà con tutta calma decidere se sostituire la Vespa con un nuovo modello, se tenerla saldando l’importo ancora dovuto o invece restituirla.

Tutte le informazioni più dettagliate sulle offerte, come l’ubicazione del concessionario più vicino, sono disponibili al sito Vespa.