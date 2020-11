L’ANNO DELLA BICI In un anno contraddistinto dalla pandemia, dagli stop al traffico, dal crollo del mercato dell’automobile, ricorderemo il 2020 anche per il boom delle biciclette, muscolari o a pedalata assistita, tradizionali oppure e-bike. Con tutti i suoi mali, il coronavirus ha però portato alla luce una voglia sopita di inquinare meno, di muoversi in maniera più sostenibile, e di farlo prestando maggior attenzione all’ambiente. E non lo diciamo soltanto noi: il mercato delle biciclette cresce a ritmi che le aziende non sono in grado di soddisfare, e le città - più o meno grandi - inaugurano nuovi tratti di piste ciclabili un giorno sì e l’altro pure.

URBAN AWARD 2020 In un contesto così particolare si è svolto anche quest’anno l’Urban Award, concorso ideato dalla giornalista Ludovica Casellati, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale.

VIVA PARMA Ad aggiudicarsi il premio per il 2020 è stata la città di Parma, già capitale della cultura 2020, che si è distinta per la completezza delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione per promuovere l’utilizzo quotidiano delle due ruote, con particolare riferimento ai tragitti casa-lavoro e casa-scuola. Ancora, tra i meriti le numerose opere di infrastrutturazione ciclabile, gli interventi di manutenzione sui percorsi esistenti e l’implementazione del bike sharing, affiancati da progetti di comunicazione sulla sicurezza e sulla promozione turistica della città legati alla bicicletta.

PREMIO SU DUE RUOTE Il Comune emiliano riceverà, oltre al riconoscimento dell’Urban Award 2020, anche 30 biciclette costruite da una cordata di quattro aziende associate a Confindustria ANCMA, ossia Cicli Lombardo, RMS, Selle Royal e Vittoria.

MEDAGLIA D’ARGENTO Al secondo posto si è piazzata la cittadina di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, con il progetto “Adotta una bici”; la terza piazza è andata invece alla città di Pesaro per la sua Bicipolitana, mentre una menzione speciale è stata assegnata ai percorsi ciclabili della città di Cosenza.

LE DICHIARAZIONI “Questa quarta edizione dell’Urban Award”, ha dichiarato Ludovica Casellati, ideatrice del Premio e direttrice di viagginbici.com, “ha una grande importanza soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo perché servirà a diffondere, con l’aiuto dei media, le buone pratiche dei Comuni vincitori e servirà a far capire anche a noi cittadini l’importanza dell’utilizzo di mezzi alternativi come la bicicletta nei nostri spostamenti quotidiani. Le politiche delle amministrazioni giocano un ruolo fondamentale e fanno la differenza. Lo dimostra proprio la città di Parma che con le sue iniziative in tutte le direzioni, bike to work e bike to school, ha convinto un numero considerevole di cittadini a cambiare le proprie abitudini quotidiane a favore della bicicletta”.