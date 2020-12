NUOVA MOSTRA Dopo avervi dato tutte le informazioni del caso sul Museo Ducati e Online Journey, ovvero le visite guidate da casa, oggi parliamo della prossima mostra in scena a Borgo Panigale. Per restare in contatto con i propri appassionati, oltre che per presentazioni virtuali e altri eventi, Ducati ha infatti esteso il processo di digitalizzazione anche al Museo, che dal 22 dicembre vedrà andare in scena un'altra iniziativa che ha a che fare con la MotoGP...



AERODINAMICA DA CORSA L’esposizione visitabile tramite gli Online Journey del Museo Ducati si arricchisce con l’introduzione di alcuni contenuti della mostra ''Anatomia della Velocità''. L’esposizione temporanea racconta di come l’aerodinamica sia una componente fondamentale, alla base del concetto di performance. Chi segue le corse, infatti, sa quanto Ducati abbia lavorato duramente nel campo dell'aerodinamica, con le alette che sono poi diventate un prezioso alleato anche sulle moto sportive di produzione. Per tutto il mese di gennaio 2021 sarà possibile seguire la video-intervista agli ingegneri Ducati Corse e vedere la Desmosedici GP16, moto su cui lo sviluppo delle appendici aerodinamiche ha raggiunto l’apice prima che Il Regolamento Tecnico MotoGP venisse modificato.





LA VISITA La visita al Museo Ducati ha una durata massima di circa 45 minuti e si rivolge a tutti gli appassionati di storia motoristica che, in attesa di poter ammirare di persona le moto esposte, desiderano comunque vivere un’esperienza targata Ducati e andare alla scoperta della sua storia. Durante il tour gli utenti hanno anche la possibilità di interagire con la guida attraverso il sistema di domande e risposte della piattaforma.

INFO E PREZZI Il costo del Museo Ducati Online Journey è di 10 euro: un'occasione, con le feste, per un'idea regalo originale per i propri cari. Tutti coloro che acquisteranno il tour digitale nel corso del 2020 otterranno 10 euro di sconto sull’acquisto del Catalogo del Museo Ducati, disponibile a Borgo Panigale, presso lo Shop ufficiale. Sono previsti 4 tour alla settimana: martedì alle 17.00 e sabato alle 9.00 in lingua inglese, giovedì e domenica alle 17.00 in lingua italiana. Gli utenti interessati possono prenotare la visita virtuale guidata direttamente sulla piattaforma di ticketing del Museo selezionando data, lingua e ora. A prenotazione conclusa la conferma via mail fornisce codice e link per accedere all’Online Journey.