SI RIPARTE A TUTTO GAS A partire da lunedì 5 ottobre il Museo Ducati torna a essere visitabile anche nei giorni feriali, e dal 15 ottobre anche online, prenotando la propria visita guidata. In più, c'è una nuova moto esposta in galleria...

UNA PANIGALE SPECIALE La novità all’interno del Museo Ducati è rappresentata dalla Panigale V4 R, in scala 1:1, con carene realizzate in mattoncini Lego Technic. Sarà possibile vedere dal vivo questo esemplare unico insieme a tutte le moto che hanno scritto la storia della Casa di Borgo Panigale.





INFO, ORARI E COSTI Il Museo è aperto tutti i giorni della settimana - escluso il mercoledì, giornata di chiusura - dalle 9.15 alle 16.00 in orario continuato. Il prezzo del biglietto per l'ingresso al museo è di 17 euro. Gli accessi alla struttura avverranno solamente su prenotazione per fasce orarie, con ingressi a numero limitato: sarà naturalmente obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.





AL MUSEO DA CASA Dal 15 ottobre inoltre, sarà possibile scoprire i segreti del Museo Ducati anche da remoto, grazie alla nuova esperienza digitale Museo Ducati Online Journey. Vere e proprie visite guidate del Museo fruibili da pc, smartphone o tablet, accompagnati virtualmente dalle esperte guide. Sono previsti 4 tour alla settimana nei seguenti orari: il martedì dalle 17 e il sabato dalle 9.00, in lingua inglese, il giovedì e la domenica alle 17 in lingua italiana. Per partecipare è possibile prenotare i tour direttamente sulla piattaforma di ticketing del Museo, selezionando data, lingua e ora: ad avvenuta prenotazione si riceverà un codice e un link per accedere all’Online Journey. La visita digitale, della durata massima di circa 45 minuti, permetterà agli utenti di interagire con la guida attraverso il sistema di Q&A della piattaforma.

PREZZI Il Museo Ducati Online Journey costa 10 euro. Tutti coloro che acquisteranno il tour digitale nel corso del 2020 otterranno uno sconto di 10 euro sull’acquisto del Catalogo del Museo Ducati, acquistabile presso lo Shop ufficiale di Borgo Panigale.