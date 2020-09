ANCOR PIÙ SPORTIVA La Streetfighter V4 è la maxinaked Ducati derivata dalla Panigale V4. Una nuda, ma con il... fisico di una supersportiva. Se non lo fosse abbastanza, a Borgo Panigale hanno pensato a un catalogo Ducati Performance dedicato a lei.

TUTTO SULLA STREETFIGHTER V4 Della super nuda bolognese vi abbiamo detto tutto. Abbiamo provato la Streetfighter V4(S) su strada e - poco - in pista, ma anche al DRE Road e sul circuito di Modena. La naked ha tutte le carte in regola per insidiare la leadership della rivale Aprilia, che con la Tuono X ha alzato ulteriormente l'asticella... Poco importa, qualche accessorio al posto giusto e... via alla battaglia! Ecco gli accessori Ducati Performance.