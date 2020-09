DA SCARICARE Arriva MyDucati App, l’app mobile che permette a tutti gli appassionati di restare sempre connessi con il mondo Ducati. Numerosi i contenuti unici per gli iscritti, come l’accesso ad eventi riservati e le anteprime esclusive della nuova gamma. Scopriamola insieme anche grazie al video, che trovate nella sezione gallery.



IL VOSTRO BOX Nella sezione Garage, personalizzabile con la foto della propria Ducati, è possibile consultare in qualsiasi momento la documentazione delle moto in possesso e avere sempre con sé la Ducati Card, il documento ufficiale di ducatista. Oltre alla vostra moto potrete configurare la Ducati... che vorreste portarvi nel box, salvarla e condividerla con gli amici e con il concessionario di fiducia.



IL TEST RIDE CON UN CLICK Nello spazio dedicato ai Concessionari Ducati è possibile localizzare il dealer più vicino in base alla propria posizione, ma non solo: si possono consultare i servizi disponibili, salvare il preferito, contattarlo per info e persino prendere appuntamento per un test-ride. Nell’area News potrete accedere in tempo reale a tutte le informazioni sui nuovi servizi e gli eventi organizzati da Ducati in Italia e nel mondo, con le notifiche a tenere sempre aggiornati.





LA COMMUNITY Nell’app esiste una sezione riservata alla community dei Desmo Owners Club (DOC): qui i soci dei Club possono condividere la passione Ducati e approfittare delle iniziative e dei vantaggi riservati.



SBLOCCARE I CONTENUTI Ducati, per rendere l’esperienza dell’utente il più coinvolgente e personalizzata possibile, propone un sistema di badge che vengono sbloccati col completamento delle varie sezioni: raggiungendo gli obiettivi, gli iscritti accedono a promozioni e servizi personalizzati sulla base dei loro interessi e delle preferenze espresse all’interno della MyDucati App.



IL DOWNLOAD La MyDucati App è disponibile gratuitamente per iOS e Android su Apple Store e Play Store. Gli utenti che sono già registrati su MyDucati possono accedere velocemente all’app con le stesse credenziali utilizzate sul web.