NON SOLO MOTO Dopo la nuova Ducati Monster 2021 da Borgo Panigale arrivano altre novità per il prossimo anno. Stiamo parlando della collezione Apparel Ducati 2021. Abbigliamento per il mondo dei viaggi, anche in fuoristrada, per la guida sportiva in pista, ma anche per gli spostamenti quotidiani in città. E per quando non si è in sella, Ducati propone accessori e capi casual.



4 LINEE DI ABBIGLIAMENTO La collezione di abbigliamento tecnico Ducati si divide in 4, una per ogni tipologia: c'è la linea Racing, dedicata alla pista, la Sport, dedicata alla guida sportiva su strada, quella Touring, per i viaggi su strada o in off-road e la Urban, per muoversi in città senza scendere a compromessi sul livello di protezione.





CASCO DA CORSA Il nuovo casco DC V5 è uno dei prodotti della linea racing. La calotta esterna è in fibra SNC2 - Structural Net Composite - resistente, rotonda e liscia per proteggere dagli urti e dissipare l'energia di impatto. È dotata di Peripherally Belted, una fascia di rinforzo in fibra brevettata posizionata lungo la parte superiore del casco. La visiera conferisce un ampio campo visivo per affrontare la guida in ogni angolazione, mentre il meccanismo di apertura è mutuato dall’automobilismo e la ventilazione è ottimizzata per la massima stabilità ed efficienza ad alte velocità. Il casco è realizzato su base Arai con design studiato in collaborazione con Drudi Performance.



GIACCA IN PELLE La giacca in pelle Ducati Corse C5, della linea Sport, è pensata per la guida sportiva su strada. Ha un design che spicca grazie all’uso dei loghi Ducati, utilizzati come elemento grafico, che conferiscono al capo un aspetto moderno. Dotata di placche in alluminio intercambiabili sulle spalle e di protezioni composite sui gomiti, è predisposta per l’inserimento del paraschiena e del paratorace. All'interno è presente una fodera fissa in Nanofeel e 3D bubble, antisudore, anallergica e termoregolatrice.



COMPLETO TOURING Novità Touring 2021 è anche il completo giacca e pantaloni antipioggia Aqua che rappresenta il top della gamma per dotazioni e design: leggero e resistente, pratico, veloce da indossare e compattabile in un marsupio. Realizzato sulla base di briefing specifici dei tester Ducati, grazie alla scelta dei tessuti e alla fattura, rimane impermeabile anche in condizioni estreme.



FELPA CON PROTEZIONI Per chi si muove in città con la moto e non vuole rinunciare agli elementi protettivi, Ducati propone la sua linea Urban. Di questa fa parte la felpa certificata CE Downtown C2: stile minimal e sofisticato, ma anche praticità e protezione. L’esterno è in poliammide elasticizzato accoppiato a del micropile, mentre l‘interno è dotato di fodera in rete con rinforzi antiabrasione in fibra aramidica. Ci sono poi protezioni su spalle e gomiti e una tasca per l’inserimento del paraschiena.



VESTIRSI DUCATI TUTTI I GIORNI Ma dell'abbigliamento Rosso fa parte anche un’ampia gamma di Sportswear, capi d'abbigliamento che possono essere indossati tutti i giorni, anche sotto a quelli tecnici. Tra le novità 2021 c’è la linea Smart, firmata Ducati: una capsule collection composta da parka, piumino, maglione e camicia, che nasce per offrire essenzialità ed eleganza agli appassionati del brand nell'uso quotidiano.





DALLA PISTA Per i più sportivi, invece, c' la linea DC Track, a marchio Ducati Corse. Include felpe, polo, t-shirt e cappellini con uno stile ispirato al mondo racing, di cui riprende l’abbinamento nei classici colori rosso, bianco e nero. Il logo e lo scudetto Ducati Corse rendono questi capi perfetti per portare sempre con sé la passione per la pista.

Per scoprire l'intera collezione è possibile visitare il sito Ducati.com. Ducati Apparel 2021 è acquistabile nei concessionari di tutto il mondo e sullo Shop Online Ducati.