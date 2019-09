Autore:

Danilo Chissalè

SI FESTEGGIA Il prossimo sarà un weekend di grandi appuntamenti motoristici. Oltre al GP di Formula 1 la Lombardia ospiterà l’edizione 2019 di Moto Guzzi Open House. L’evento dedicato ai fan della Casa dell’Aquila di Mandello dal 6 all’8 settembre, animerà lo stabilimento di Mandello del Lario, cuore della manifestazione. Per non arrivare impreparati all’evento ecco il programma delle attività.

MUSEO E SHOP Il via alle danze avverrà venerdì pomeriggio, alle ore 15 con l’apertura dello Shop e le visite guidate al Museo Moto Guzzi, dove sono conservati 150 tra i più rari e rappresentativi esemplari Moto Guzzi. Nello spazio espositivo ci sarà tutta la gamma 2019 con il posto d’onore riservato alla Moto Guzzi V85TT, vera mattatrice.

PARATA Sabato 8 è il giorno della grande novità 2019: la Road to Mandello, la parata guidata dai fratelli Guareschi dedicata a tutti i coloro che vogliano raggiungere Mandello del Lario in sella alla propria Moto Guzzi. Sul sito www.motoguzzi.com è on-line la pagina dedicata per l’iscrizione; il ritrovo è previsto alle ore 09:00 presso il parcheggio dello Stadio Breda in via Giosuè Carducci a Sesto San Giovanni (Milano). Nel frattempo, a Mandello del Lario proseguiranno le visite guidate dello stabilimento (dalle 10:30), i talk show con ospiti speciali che si alterneranno sul palco allestito all’interno del Moto Guzzi Village, animato dalla musica di Virgin Radio, il barber shop a cura di a di Proraso con Tonsor Club e lo street food.

PROVALE A partire da sabato, ore 09:30, inizieranno anche i test ride che permetteranno al pubblico di toccare con mano le capacità delle due ruote di Mandello lungo le coste del lago di Como. In questa edizione di Open House è ulteriormente aumentato lo spazio a disposizione per lo Shop dell’Aquila e cresce la già ricca offerta di abbigliamento e merchandising originali.

THE CLAN Domenica 8 l’apertura al pubblico è sempre alle 09:30 con l’inizio delle visite guidate. Alla stessa ora partono i primi test ride ed è prevista anche l’apertura dello Shop. Moto Guzzi dedica un’attenzione speciale ai membri del The Clan, la community ufficiale Moto Guzzi che ha superato i 37.000 iscritti, tutti accomunati dalla passione per l’iconico marchio lariano. È possibile iscriversi e scoprire tutti i privilegi esclusivi dedicati direttamente online da www.theclan.motoguzzi.com oppure in occasione di Open House presso gli appositi desk.