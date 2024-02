Anche Stefano Accorsi si è fatto la moto nuova: indovinate quale...

Anche il noto attore Stefano Accorsi è stato sedotto dal fascino delle due ruote. Accorsi, originario di Bologna, ha ceduto al fascino di una moto che ha una profonda affinità con la sua terra... scopriamo di quale moto si tratta.

LA MOTO PER LUI Il protagonista de L'Ultimo Bacio non ha resistito al fascino di Ducati. La scelta dell'attore è ricaduta su una Multistrada V4 Rally in Rosso Ducati – personalizzata con fianchetti tricolore – in allestimento Adventure Travel & Radar, quindi dotata di Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection, oltre che di sella e manopole riscaldate. Una scelta praticamente obbligata per l'attore che si riconosce molto bene nell'attitudine globetrotter di questa moto, protagonista proprio dell'omonima comparativa maxi enduro lo scorso anno.

VEDI ANCHE

Accorsi e la sua nuova Multistrada V4 Rally

VISITA SPECIALE Ducati, nella giornata del suo ingresso ufficiale nella grande famiglia, ha voluto offrire ad Accorsi una speciale Borgo Panigale Experience, con la visita al Museo Ducati, l’incontro con Claudio Domenicali e il top management dell'Azienda.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/02/2024