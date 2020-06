TUTTI IN SELLA! Dopo i mesi di emergenza sanitaria, lockdown e restrizioni, in tutti c’è la voglia di ripartire, magari in sella alla propria moto. Lo fa anche Hat Series, con la seconda edizione di Adventourfest a Sestriere, prevista per i giorni di sabato 27 e domenica 28 giugno 2020. Gli amanti dell’adventouring (altrimenti conosciuto come mototurismo fuoristrada) potranno così ritrovarsi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie correnti, per condividere la propria passione per le due ruote, partecipare ai tour organizzati sulle strade sterrate in alta quota delle Valli di Susa e Chisone e incontrare le aziende che faranno provare le loro moto novità e presenteranno i loro nuovi prodotti.

IL PROGRAMMA DI HAT SERIES ADVENTOURFEST 2020

Location perfetta per questo genere di iniziativa, la zona del Comune di Sestriere offre tantissimi itinerari e scenari da scoprire, e numerose attività da frequentare. Ecco cosa prevede il programma della seconda edizione di Hat Series Adventourfest.

HAT VILLAGE

Il cuore pulsante della manifestazione sarà nel piazzale Kandahar che, grazie ai suoi ampi spazi, garantisce il rispetto delle normative di distanziamento sociale. I partecipanti potranno muoversi liberamente all’interno del villaggio, con accesso gratuito, senza particolari rischi, con l’unico obbligo di uso della mascherina protettiva per il viso ed evitando assembramenti. Qui le aziende presenti, ossia Honda, Suzuki e Zero Motorcycles, daranno vita a test-ride gratuiti e altre case del settore presenteranno i prodotti novità della stagione 2020.

TEST-RIDE

Honda sarà presente ad Adventourfest 2020 con la sua gamma moto completa, dalle stradali alle maxi-enduro; Suzuki esporrà le nuovissime V-Strom 1050 XT, mentre Zero Motorcycles permetterà a tutti di vedere e provare le sue nuove moto elettriche, anche in off-road. I test-ride a gruppi saranno svolti con guide, con turni a cadenza oraria, e potranno essere prenotati direttamente in loco presso il punto di registrazione di ciascun espositore. Servirà esibire la patente di guida idonea e disporre di abbigliamento tecnico protettivo (casco, guanti, stivali, giacca). La partecipazione ai test-ride è gratuita.

GLI ALTRI ESPOSITORI Oltre alle case motociclistiche, ci saranno diversi partner che presenteranno le loro novità della stagione:

Anlas - con il nuovo pneumatico Capra X Rally nato dalla richiesta di tanti partecipanti alle Hat Serie

- con il nuovo pneumatico Capra X Rally nato dalla richiesta di tanti partecipanti alle Hat Serie Risemousse - con Arizona, la nuova mousse indistruttibile e perfetta per lo pneumatico Capra X Rally

- con Arizona, la nuova mousse indistruttibile e perfetta per lo pneumatico Capra X Rally Enduristan - con nuovi set di borse adventure di grande qualità, tra cui la Monsoon EVO

- con nuovi set di borse adventure di grande qualità, tra cui la Monsoon EVO Garmin - con il nuovo navigatore Zumo XT

- con il nuovo navigatore Zumo XT T.UR - con la sua nuova gamma di abbigliamento estivo giacche J-THREE e J-FOUR, oltre ai pantaloni P-FOUR

- con la sua nuova gamma di abbigliamento estivo giacche J-THREE e J-FOUR, oltre ai pantaloni P-FOUR Klim - con la sua gamma di abbigliamento ed accessori per l’avventura

- con la sua gamma di abbigliamento ed accessori per l’avventura MBE - manifestazione fieristica veronese Motor Bike Expo

- manifestazione fieristica veronese Motor Bike Expo Kryo - con la sua gamma di borse ed accessori per le maxi-enduro

- con la sua gamma di borse ed accessori per le maxi-enduro AICS - Ente di promozione sportiva e culturale nazionale

- Ente di promozione sportiva e culturale nazionale Over2000Riders – Associazione promotrice di viaggi “turismo-avventura” in Italia e all’estero

Sarà inoltre presente anche am@netta, progetto dell'associazione Brughiera CàDaMat con le sue t-shirt Freedom Dreamers, ispirate al mondo delle due ruote, realizzate all'interno della Casa Circondariale di Novara. Un progetto di economia carceraria per contribuire al percorso di reinserimento sociale di detenuti attraverso il lavoro e il rispetto delle regole.

IN MOTO OLTRE LE NUVOLE Questo particolare evento, organizzato da Over2000Riders, è giunto ormai alla sua ottava edizione, e permetterà di partecipare già da venerdì a tour di gruppo di 10 piloti con guide su percorsi di circa 150 km al giorno. Ecco la pagina per info e iscrizioni.

COME ARRIVARE, E DOVE DORMIRE

Per tutti quelli che fossero interessati a prenotare un hotel o un appartamento in residence nel fine settimana dell’Adventourfest, gli organizzatori consigliano di rivolgersi a:

Consorzio Sestriere - +39 0122.755444 – info@consestriere.it - www.consestriere.it

- +39 0122.755444 – info@consestriere.it - www.consestriere.it Ufficio Turismo Cesana Torinese - +39 0122.89202 – info.cesana@turismotorino.org

Per tutte le altre informazioni e il programma completo della manifestazione, la pagina ufficiale dell’evento si trova all’indirizzo hatseries.com.