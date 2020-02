TANTI APPUNTAMENTI HAT Series è un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti dell’Adventouring, disciplina che mixa sapientemente turismo e enduro, principianti ed esperti della disciplina. Dopo un 2019 ricco di successi è tempo di pensare al 2020… basta distrarsi un attimo ed è già tempo di moto. Il 15 febbraio si apriranno le iscrizioni agli appuntamenti 2020, caratterizzati da tante gradite conferme e un imperdibile novità: la HAT Master Balkans.

LA PAVIA-SANREMO Dalla pianura al mare, passando per scenografici sentieri che si annodando lungo le Alpi liguri, la HAT Pavia-Sanremo torna dal 16 al 17 maggio 2020. Grazie ai suoi percorsi adatti anche ai principianti è l’evento ideale per iniziare a prendere le misure all’interessante mondo dell’Adventouring. Due i percorsi disponibili, della durata di 450 km, Classic (facile-medio) e Discovery (facile). Curiosa la nuova sfida di navigazione Garmin Challenge.

FESTA A SESTRIERE Il secondo appuntamento dell’anno, il 27 e 28 giugno, sarà con la seconda edizione della HAT Sestriere Adventourfest, una festa-raduno nello scenografico scenario alpino di Sestriere. Le giornate saranno riempite con Tour in gruppo con guide ufficiali (In Moto Oltre le Nuvole), test-ride delle ultime moto adventure con le principali case e dalla Half Moonride, un giro notturno con ristoro sotto le stelle. Spazio anche per un’ampia aerea espositiva.

LA SANREMO-SESTRIERE Giunta ormai alla 12ͣ edizione, la HAT Sanremo-Sestriere è uno degli appuntamenti più attesi della disciplina. Dal 4 al 6 settembre oltre 500 partecipanti potranno cimentarsi con 3 percorsi con diversi livelli: Extreme, Classic e Discovery. Da 900 a 450 km di cui circa il 50% off-road per mettere alla prova se stessi e la propria moto.

LA NOVITÀ La grande novità del 2020 è… grande in tutti i sensi. La Balkan Master (10 -18 ottobre), una sei giorni tra scenari mozzafiato e paesaggi incontaminati, attraversando dal 8 nazioni da Trieste a Tirana. Un percorso di oltre 2.000 km, di cui il 70% in fuoristrada, per laurearsi Master of Adventouring. L’evento è ad invito e riservato a soli 50 partecipanti. Altre caratteristiche interessanti sono la MASTER CHALLENGE (nuova formula individuale o a coppie) con controlli di passaggio e tempi limite e il tracciamento tramite GPS.